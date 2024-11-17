تغطية متواصلة|| مقتل شخص جراء الضربات الجوية في بيروت
مصادر i24NEWS: "اغتيال المتحدث باسم حزب الله"، في لبنان أفادت أنباء عن مقتل مساعده معه أيضاً • سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مجموعة هجمات في الضاحية ببيروت
اليوم الـ408 للحرب: قال مسؤولون أمنيون لقناة i24NEWS اليوم (الأحد)، إنه "تم اغتيال على المسؤول الإعلامي لحزب الله". وفي لبنان، أفادت الأنباء أن مساعده قتل أيضاً في الهجوم. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ موجة من الهجمات على المقر العسكري لحزب الله والبنى التحتية المسلحة في الضاحية الجنوبية.
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مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: المستهدف في عملية الاغتيال في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
من المنتظر أن يصل هوكشتين إلى لبنان الثلاثاء، ضمن الجهود المبذولة تجاه التسوية
ومن المنتظر أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، عاموس هوكشتين، إلى لبنان الثلاثاء بعد تلقي الجواب بشأن مسودة الاتفاق. وإذا حدث تقدم في لبنان، فمن المرجح أن يصل هوكشتين إلى إسرائيل أيضا.
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي التقى سفير إيران في لبنان مجتبى أماني الذي أصيب في تفجير جهاز البيجر في لبنان قبل نحو شهرين
https://x.com/i/web/status/1858205975284727864
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وزارة الصحة اللبنانية تزعم: في أعقاب الهجوم في بيروت سقط قتيل وتسعة جرحى، بينهم اثنان في حالة خطيرة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية هاجمت ودمرت ستة أهداف عسكرية في الضاحية ببيروت، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والمقر والبنية التحتية العسكرية الأخرى التي يستخدمها حزب الله.
الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي، نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار عبرت إلى البلاد من لبنان، وتم تفعيل التحذيرات بشأن إطلاق الصواريخ بسبب المخاوف من سقوط شظايا الاعتراض
الجيش اللبناني يزعم: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في هجوم بقرية المري جنوب البلاد
إطلاق نار باتجاه الجليل الغربي: تم رصد حوالي 15 عملية إطلاق نار من لبنان، تم اعتراض بعضها والباقي سقط في مناطق مفتوحة
أفاد تقرير سعودي أنه الى جانب محمد عفيف ، قتل مساعده محمد الشرقاوي
محمد عفيف كان كاتب خطابات الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، بالإضافة إلى أنه كان مسؤولاً عن توقيتهم وخلفيتهم
خبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية: الحكومة في وضع غير مسبوق إلى أنها تحاول أن تتجاوزها
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها صباح اليوم في منطقة يافنيه
وعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، المسؤولية عن إطلاق الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها صباح اليوم في منطقة يافنه وسط إسرائيل، وجاء في الرسالة "لقد هاجمنا أهدافاً عسكرية في منطقة يافا وعسقلان".