تغطية متواصلة|| مقتل شخص جراء الضربات الجوية في بيروت

اليوم الـ408 للحرب: قال مسؤولون أمنيون لقناة i24NEWS اليوم (الأحد)، إنه "تم اغتيال على المسؤول الإعلامي لحزب الله". وفي لبنان، أفادت الأنباء أن مساعده قتل أيضاً في الهجوم. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ موجة من الهجمات على المقر العسكري لحزب الله والبنى التحتية المسلحة في الضاحية الجنوبية.

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