تغطية متواصلة|| قائد الجيش الإسرائيلي : لا نعرف كيف ستتطور الأمور في سوريا، والحوثيون يهددون بضرب الإمارات والسعودية إن تورطوا بعمليات ضدهم
الجيش اللبناني يعلن إحباط إطلاق نار تجاه إسرائيل • ووفقا للتقارير قتل مواطن من غزة بعد هجوم مسيرة على خيام النازحين في المواصي وإصابة أربعة آخرين
اليوم 562 للحرب: أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد) اعتقال خلية كانت تخطط لإطلاق صواريخ على إسرائيل. وفي قطاع غزة، أفادت الأنباء بمقتل فلسطيني وإصابة أربعة آخرين، إثر غارة لطائرة مسيرة قرب خان يونس. أهالي الرهائن نادوا على أبنائهم من عند حدود قطاع غزة عبر الميكروفونات. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس باللغة الإسبانية: "إن وضع الرهائن مأساوي للغاية، ونحن نعمل بجد لإخراجهم".
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عضو المكتب السياسي للحوثيين في مقابلة مع وسائل إعلام لبنانية: "الجميع يدرك أنه سيكون هناك رد على أي تورط لأي دولة في هجوم على اليمن. لقد أبلغنا السعودية والإمارات أن الرد على أي هجوم على أي جبهة داخلية في اليمن سيصل إلى عمق البلد المعني"
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه :قبل وقت قصير ، أطلق مهاجم النار تجاه القوات الإسرائيلية في حاجز حومش، القوات باشرت عملها، وردت بإطلاق النار، وقامت بتحييد المخرب، لا يوجد إصابات بين قواتنا.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، دخل عدد من المدنيين منطقة الحاجز الفاصل بين الأراضي الإسرائيلية وقطاع غزة، لكنهم لم يعبروا إلى القطاع. قوة من الجيش الإسرائيلي، انتشرت في الموقع، وقامت باعتقال المدنيين وإعادتهم سالمين. نُقل المدنيون إلى شرطة إسرائيل. يُعدّ الاقتراب من منطقة الحاجز أمرًا خطيرًا ويتعارض مع أنشطة قوات الأمن في المنطقة"
أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير جولة ميدانية وقيّم الوضع في سوريا: "هذه المنطقة حيوية. دخلنا إليها لأن سوريا انهارت، لذا نسيطر على نقاط محورية ونتواجد على الخطوط الأمامية لحماية أنفسنا على أفضل وجه. من هنا، يمكنك رؤية الجميع على هذه التلة - إنها نقطة استراتيجية. لا نعرف كيف ستتطور الأمور هنا، لكن سيطرتنا هنا لها أهمية أمنية بالغة الأهمية".
وفي وقت سابق اليوم، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلية، باستخدام طائرات في جنوب لبنان، حسين علي ناصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوحدة 4400 في منظمة حزب الله . وفي إطار دوره، عمل ناصر على تهريب الأسلحة والأموال إلى داخل دولة لبنان بهدف استعادة القدرات العسكرية لحزب الله. وفي إطار هذا، قام، بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين، بتشجيع نقل الأسلحة والأموال إلى لبنان، بما في ذلك عبر مطار بيروت.
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https://x.com/i/web/status/1913943645725597700
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ملخص التحقيق في الحادث الذي تعرضت فيه طواقم الإغاثة والمركبات في قطاع غزة لأضرار نتيجة نيران الجيش الإسرائيلي. رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية تلقوا النتائج، وتقرر إنهاء خدمة نائب قائد دورية غولاني بسبب مسؤوليته كقائد للقوة في الميدان والتقرير غير المكتمل والغير دقيق بالتحقيق.