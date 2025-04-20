وفي وقت سابق اليوم، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلية، باستخدام طائرات في جنوب لبنان، حسين علي ناصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوحدة 4400 في منظمة حزب الله . وفي إطار دوره، عمل ناصر على تهريب الأسلحة والأموال إلى داخل دولة لبنان بهدف استعادة القدرات العسكرية لحزب الله. وفي إطار هذا، قام، بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين، بتشجيع نقل الأسلحة والأموال إلى لبنان، بما في ذلك عبر مطار بيروت.