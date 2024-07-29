مسؤولون قانونيون إسرائيليون رفيعي المستوى لـi24NEWS: "الشبهات بالتعذيب في سديه تيمان قد تسبب ضرراً دولياً"

على خلفية الضجة التي أثيرت حول احتجاز جنود الاحتياط من معتقل سديه تيمان، قال مسؤولون قانونيون إسرائيليون كبار لـ I24NEWS اليوم (الاثنين) إن "الشبهات جدية ويجب التحقيق فيها - ومن الأفضل أن نقوم نحن بالتحقيق فيها. التحقيقات الداخلية توفر تحقيقات خارجية دولية والحديث عن شبهات لتجاوزات خطيرة يجب التحقيق فيها”.

وورد أيضًا أن "التنكيل بالمعتقلين قد يتسبب في ضرر دولي غير مسبوق، وهو ما لن نتمكن من مواجهته. التحقيقات الداخلية تحمي إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية".

وتابعوا :"إذا لم نقم بالتحقيق والفحص، فإننا نشتري للنخبة السياسية والعسكرية تذكرة سفر إلى المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات صارمة ضدهم وضد دولة إسرائيل. وتم احتجاز المشتبه بهم للاستجواب ولم يتم القبض عليهم. سيحصلون على إجراءات لائقة وعادلة ولن يقرر أحد مصيرهم".

ويشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت هذا الصباح لاعتقال عدد من جنود الاحتياط للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق عناصر النخبة من حماس المحتجزين في منشأة سدية تيمان، وتم نقل عنصر النخبة إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة في فتحة الشرج، وغير قادر على المشي. وذكر الجيش الإسرائيلي أن تسعة من المشتبه بهم الذين كانوا في القاعدة - تم احتجازهم لاستجوابهم للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة أثناء التوقيف. وفي وقت لاحق، وصل المتظاهرون إلى القاعدة للاحتجاج على هذه الخطوة، واقتحموا القاعدة. ومن بين المقتحمين: أيضًا عضو الكنيست تسفي سوكوت ونيسيم فاتوري.