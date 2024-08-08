بسبب المخاوف من الحرب مع حزب الله :مخطط لبناء مدينة خيام في النقب قادرة على استيعاب عشرات الآلاف

تقوم قيادة الجبهة الداخلية بالتعاون مع المجلس الإقليمي رمات نيجف حاليًا بتحديد مكان يمكن أن يتم فيه إقامة مدينة خيام لإجلاء المزيد من الأشخاص، إذا لزم الأمر من شمال إسرائيل ومناطق أخرى من البلاد – وهي قادرة على استقبال عشرات آلاف الأشخاص، وفقا لما ورد اليوم الخميس.

وذكر المجلس أن "مجلس رمات هنئغف يستعد بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية لاستقبال عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ستم إجلاؤهم في حال حدوث تصعيد في الشمال. ونتوقع أن يتم إجلاء آلاف الأشخاص الى رمات هنيغف بشكل مستقل، وليس كبلدات غير متجانسة، الأمر الذي سيجعل من الصعب إدارة الحدث. ولتحقيق هذه الغاية، أنشأنا إدارة للنازحين منذ بضعة أسابيع، هدفها رعاية السكان الذين يتم استيعابهم وللإدارة توجد ممثليات عن الإدارات: الرعاية الاجتماعية والتعليم وقيادة الجبهة الداخلية. كما أن الإدارة لديها ممثل عن كل منطقة من مناطقنا."

كما أفاد المجلس أنه "في إطار تقييمات الإدارة، تم شراء مئات الفرش والأسرة. وقبل نحو أسبوعين، أجرى مقر الطوارئ التابع للمجلس تمرينا يحاكي سيناريو تصعيد المنطقة الشمالية واستقبال النازحين، من أجل التدرب على التعاون بين الأقسام والبلدات لسد الفجوات وإيجاد الحلول، ونحن نعتبر استقبال إخواننا وأخواتنا الذين أصبحوا لاجئين في وطنهم واجبا وحق أخلاقي".