تغطية متواصلة|| غانتس يطالب بمهاجمة البنية التحتية للبنان "ما لم يسمح للجيش الإسرائيلي بحرية العمل"
أصيب رجل بإطلاق نار في الجليل الغربي واقرت وفاته على الفور • تقارير في قطاع غزة: 66 قتيلا في هجوم قرب مستشفى "كمال عدوان"
اليوم 412 من الحرب: مع دخول طائرة بدون طيار إلى لبنان من إسرائيل، لم تقع إصابات أو أضرار. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، قامت قوات كفير التي دخلت قطاع غزة بتدمير أكثر من 100 بنية تحتية مسلحة. وتحدثت وسائل إعلام عربية ليلاً عن مقتل 66 شخصاً في غارة جوية على مبان قريبة من مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، في حين قتل إسرائيلي جراء استهداف صاروخي مباشر من لبنان تجاه نهاريا شمال إسرائيل
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للمرة الثالثة منذ هذا الصباح: الجيش الإسرائيلي يهاجم عدداً من مقرات حزب الله في ضاحية بيروت
غانتس يطالب بمهاجمة البنية التحتية للبنان "ما لم يسمح للجيش الإسرائيلي بحرية العمل"
غانتس في جولة في الشمال: "إذا لم تكن الحكومة اللبنانية مستعدة لقبول اتفاق يسمح للجيش الإسرائيلي بحرية العمل في مواجهة الانتهاكات - فيجب علينا توسيع الهجمات على البنية التحتية لدولة لبنان"
الجيش الإسرائيلي يهاجم الضاحية الجنوبية للمرة الثانية في غضون ساعات. وقال إن المقاتلات هاجمت بتوجيهات استخباراتية مواقع قيادة وبنية تحتية عسكرية لحزب الله
خرج من السيارة للدفاع عن نفسه - ومع ذلك أصيب: قُتل بريان ديريكتور البالغ من العمر 27 عامًا جراء سقوط صاروخ في نهاريا، وقتل الشاب الاسرائيلي بعد اعتراض رشقة من عشرة قذائف من لبنان
الجيش الإسرائيلي: مقتل تسعة مسلحين في جنين خلال عملية استمرت 48 ساعة
الرقيب غور كاهتي، 20 عاما من نير بنيم، مقاتل في الكتيبة 13 من لواء غولاني، سقط في القتال في جنوب لبنان
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها هذا الصباح في الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار عبرت إلى البلاد من لبنان، وتم اكتشاف شظايا الطائرة التي تم اعتراضها في منطقة الجليل الغربي، ولم تقع إصابات
وزير الأمن يسرائيل كاتس: "تم فرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله"