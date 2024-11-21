تغطية متواصلة|| غانتس يطالب بمهاجمة البنية التحتية للبنان "ما لم يسمح للجيش الإسرائيلي بحرية العمل"

اليوم 412 من الحرب: مع دخول طائرة بدون طيار إلى لبنان من إسرائيل، لم تقع إصابات أو أضرار. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، قامت قوات كفير التي دخلت قطاع غزة بتدمير أكثر من 100 بنية تحتية مسلحة. وتحدثت وسائل إعلام عربية ليلاً عن مقتل 66 شخصاً في غارة جوية على مبان قريبة من مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، في حين قتل إسرائيلي جراء استهداف صاروخي مباشر من لبنان تجاه نهاريا شمال إسرائيل

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