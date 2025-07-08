مسؤول سياسي رفيع: "من الممكن التوصل إلى صفقة مختطفين خلال أيام"

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تحدث مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى الليلة (الاثنين - الثلاثاء) عن المحادثات بشأن الصفقة، مؤكدًا أن الجهود جارية، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق "في غضون أيام قليلة".

ووفقًا له، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا لمدة ساعتين مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي كان يتفاوض بشأن قضية غزة، بالإضافة إلى اجتماع منفصل لمدة ساعتين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وكان الهدف من كلا الاجتماعين هو إعداد الرئيس ترامب لاجتماعه مع نتنياهو.

أكد المصدر أن "هناك تنسيقًا كاملًا ومطلقًا بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب، بما في ذلك بشأن صفقة الرهائن". وأضاف أنه على الرغم من رفض حماس للعرض القطري الأخير، إلا أن الخلافات "ضئيلة" والمفاوضات مستمرة. وأضاف: "قد يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام"، مؤكدًا أيضًا أن إسرائيل ترى أن أحد العناصر الأساسية للاتفاق يجب أن يكون حرمان حماس من سلطة توزيع المساعدات الإنسانية.

وبخصوص مسألة إنهاء الحرب في قطاع غزة، قال المصدر إن موقف رئيس الحكومة واضح: "النهاية هي غزة بدون حماس". وعندما سُئل عمن سيحكم القطاع بعد ذلك، أجاب: "ربما تحكم إسرائيل غزة لفترة معينة. رئيس الوزراء لا يخشى ذلك".

وأشار المصدر إلى أن "الرئيس ترامب طلب من رئيس الحكومة إحضار زوجته وابنه إلى العشاء" الذي أقيم الليلة في البيت الأبيض، مضيفا أنه قد يعقد اجتماع آخر مع ترامب إذا لزم الأمر.

فيما يتعلق بالتوتر الذي نشأ بين الحكومة ورئيس الأركان إيال زامير بشأن إدارة الحملة في غزة وتوزيع المساعدات، والذي طُرح في اجتماعات الكابينيت الأخيرة، قال المصدر إن "رئيس الحكومة يثق في إدارة إيال زامير. هذا لا يعني أنه لا يوجه إليه انتقادات، لكنه يأمل أن يُعبّر الوزراء عن مواقفهم بطريقة أكثر احترامًا".

وفيما يتعلق بمسألة إيران، أكد المصدر أن إسرائيل على تنسيق كامل مع الرئيس ترامب وقال. "تريد إسرائيل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت مع إيران - إزالة المواد ووقف التخصيب. كيف نفعل ذلك؟ قنابل لدعمها".

وفي هذا الصدد أيضًا، أكد المصدر أن مستوى التنسيق مع الولايات المتحدة غير مسبوق: "لم يسبق أن كان هناك مثل هذا التنسيق، ولم يسبق أن كانت هناك مثل هذه الثقة بين البلدين". وأوضح المصدر أنه لم يتم فرض أي فيتو أميركي على إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأن إسرائيل لم تطلب، ولا تحتاج إلى طلب، الضوء الأخضر لمهاجمة إيران.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس ترامب وضع عند مدخل البيت الأبيض صورة للرئيس هاري ترومان، الرجل الذي أمر بقصف هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية. وأضاف المصدر: "لقد التزم ترامب بالقتال إلى جانب إسرائيل، وهذا ما غيّر الصورة النمطية عنه في جميع أنحاء العالم". وقال نتنياهو خلال حديثه مع ترامب إنه "عندما يكون هناك تنسيق كامل، يمكن تعزيز قدرات إسرائيل".

وأشار المصدر أيضًا إلى التغيرات الإقليمية المحتملة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران، وخاصة في سوريا ولبنان، لكنه حذر قائلاً: "من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقيات". وأكد أن إسرائيل تعارض بشدة إمكانية إنشاء تركيا قواعد عسكرية في سوريا.

وأخيرًا، عندما سُئل المصدر عن تغريدة ترامب الأخيرة بشأن محاكمة نتنياهو، أجاب: "في كل محادثة مع رئيس الوزراء، يطرح ترامب هذه القضية من تلقاء نفسه. لقد انهارت المحاكمة".