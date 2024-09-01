"أحدهم فقد ابنته الشرطية بهجوم السابع من أكتوبر": هؤلاء عناصر الشرطة الإسرائيليين الذين قتلوا بعملية إطلاق النار قرب الخليل

عقب الهجوم الدامي الذي وقع جنوب جبل الخليل اليوم (الأحد)، سمحت الشرطة الإسرائيلية بنشر أسماء قتلاها. "تعلن شرطة إسرائيل ببالغ الأسى والأسى عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة صباح اليوم، في عملية إطلاق نار قاتلة بالقرب من معبر ترقوميا، وهذه أسماؤهم: المفتش أريك بن إلياهو، والرقيب أول هداس برنتز، والرقيب الرائد روني شاكوري".

الرقيب أريك بن إلياهو، 37 عامًا، من سكان كريات جات، ترك وراءه زوجة وثلاثة أبناء ووالدين وشقيقتين.

وستقام جنازته اليوم (1 سبتمبر 2024) الساعة 4:00 مساءً في القسم العسكري من مقبرة كريات جات جنوب إسرائيل.

police spokeman

الرقيب هداس بيرنتس (53 عاما) من سكان سادي موشيه، والتي تركت وراءها زوج وثلاثة أبناء، حفيدة، والدين وخمسة إخوة.

police spokeman

الرقيب أول روني شكوري 61 سنة، سكان سديروت. المرحوم روني، والد الرائد مور شكوري، التي قُتلت في معركة محطة سديروت بتاريخ 23.10.07، ترك خلفه زوجة وابنة وحفيدًا وثلاثة أشقاء. وستقام جنازته اليوم الساعة 18 :15 في القسم العسكري في مقبرة سديروت.