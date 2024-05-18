تفاصيل وثيقة اتفاق "اليوم التالي" للحرب على غزة بين وزراء الخارجية العرب والإدارة الأمريكية

نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم (السبت) تفاصيل وثيقة يُفترض أنها صيغت بالاتفاق بين منتدى وزراء الخارجية العرب الستة - مصر، الإمارات، السعودية، الأردن، قطر، والسلطة الفلسطينية - والإدارة الأمريكية بخصوص "اليوم التالي" للحرب على غزة.

تفاصيل الوثيقة

تنقسم الوثيقة إلى مرحلتين رئيسيتين، كل منهما تعتمد على تحقيق أهداف محددة:

المرحلة الأولى:

- التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل.

- الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

- موافقة إسرائيل على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

- إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة.

- تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية ولجنة لإعادة إعمار غزة بتوكيل من الدول العربية.

المرحلة الثانية:

- إطلاق عملية سلام تتضمن التطبيع مع السعودية.

- إعادة إعمار قطاع غزة.

- العودة إلى المفاوضات حول قضايا التسوية الدائمة.

- المصالحة الفلسطينية التي تشمل دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

ضغوط أمريكية متزايدة

تزايدت الضغوط الأمريكية على صياغة خطة "اليوم التالي" في قطاع غزة بشكل ملحوظ منذ المحاولات الفاشلة في القاهرة لصياغة صفقة الرهائن. أكد مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أنه سيتعامل مع هذه القضية بشكل مكثف خلال زيارته لإسرائيل، مضيفاً أن الحاجة إلى حكم بديل لحماس في غزة أصبحت ملحة بعد العمليات العسكرية المتكررة.

خطة حزب الله للرد

في سياق متصل، كتب رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إبراهيم الأمين، مقالاً يشرح خطة حزب الله للرد على نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح. أشار الأمين إلى أن الهدف هو إقناع إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفاً أن حزب الله يتخذ خطوات جديدة لزيادة تنوع قدراته القتالية، بما في ذلك استخدام صواريخ وطائرات بدون طيار مسلحة وطائرات انتحارية بدون طيار.

وأشار الأمين إلى أن ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين كان اختباراً أولياً للبرنامج الجديد لحزب الله، وأن لديهم قائمة أهداف رئيسية وأخرى جديدة تضم عشرات الأهداف الحساسة، سواء التقليدية أو المتعلقة بميدان المعركة الحالي.