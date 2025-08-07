نتنياهو لفوكس نيوز: "لا نريد أن نحكم غزة - سيكون حكم مدني هناك"

قد يعجبك أيضًا -

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلة اليوم (الخميس) على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تناول فيها الحرب في غزة. وأكد نتنياهو أن الهدف هو السيطرة على القطاع، لا حكمه. وقال للمحاور بيل هامر: "لضمان أمننا، ولإبعاد حماس من هناك، ولإتاحة الحرية للسكان، ولتحويل الحكم هناك إلى حكم مدني. نريد تحرير أنفسنا وسكان القطاع من حكم حماس".

وأضاف نتنياهو: "نريد إطارًا أمنيًا، لا نريد أن نحكم هناك. نريد تسليم السلطة لقوات عربية قادرة على الحكم السليم دون تهديدنا، وتوفير حياة كريمة لسكان غزة. هذا غير ممكن مع حماس. علينا التخلص من هذا النظام النازي الجديد، حماس وحوش. انظروا إلى ما يفعلونه بشعبنا..، ويعاملون شعبهم بقسوة".

ادعى هامر لاحقًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب فهمه، يدعم هذه الخطة: "عندما سألت نتنياهو عما إذا كان الرئيس قد أعطى الضوء الأخضر لهذه المهمة، لم يُعطني إجابة مباشرة، لكنهما تحدثا عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. وفقًا لتفسيري، ووفقًا لتصريحات الرئيس ترامب أمس مع الصحفيين، هذا ضوء أخضر. السؤال هو متى".

رئيس المعارضة يائير لابيد قال رداً على المقابلة: "ما يقترحه نتنياهو هو حرب أخرى، مزيد من المختطفين القتلى، و'سمح بالنشر' أيضا، أن عشرات المليارات من الشواقل من أموال دافعي الضرائب التي ستُنفق على أوهام بن غفير وسموتريتش".