تقرير: حماس مستعدة للإفراج الى ما يصل حتى 9 رهائن إسرائيليين

قال مسؤول كبير في حماس طلب عدم الكشف عن هويته لشبكة CNN بالعربية اليوم (الأحد) إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح ما بين سبعة حتى تسعة رهائن إسرائيليين كجزء من اتفاق يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 300 سجين فلسطيني.

ومن المهم الإشارة إلى أن المسؤول الكبير أكد أن الاقتراح مشروط بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود وإلى شرقي طريق صلاح الدين - المحور الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بالجنوب . ولم يرد أي ذكر لموضوع الضمانات أو أي مصدر آخر. ومن الجدير بالذكر أن كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة نفسه يعارضون وجود صفقات مؤقتة ــ ومن هنا جاءت عمليات الاغتيال العديدة الأخيرة، التي كانت تهدف إلى نقل السيطرة على الحركة إلى حماس في الخارج، والتي من الواضح أنها ستوافق على صفقة جزئية.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية استمرار محادثات الوساطة في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدي حماس وإسرائيل، وعلى خلفية إعلان إسرائيل بدء عملية "مركبات جدعون". وأوضح مصدر إسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه "إذا كانت حماس مستعدة للحديث عن إنهاء الحرب من خلال الاستسلام فإننا سنكون مستعدين". وأشار أيضًا إلى أن "الوفد لن يبقى هناك إلى الأبد. إذا لم يُحرز تقدم في المدى القريب، فسنواصل النضال".

وبحسب التقارير، فإن الأطراف تناقش حاليا إطارا قدمه مبعوث ترامب إلى الولايات المتحدة ستيف ويتكوف، يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.