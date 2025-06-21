أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية، وأشار إلى محادثاته مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، على خلفية فشل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني حتى الآن. وخلال المقابلة، أعرب عراقجي، من بين أمور أخرى، عن استيائه من الولايات المتحدة، لأنها، على حد قوله، كانت على علم بخطة إسرائيل لمهاجمة إيران، وذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن تُعقد فيه المحادثات النووية بعد يومين