نحو 8 طائرات مسيرة ايرانية أطلقت نحو إسرائيل، وتضرر مبنى في مدينة بيسان | تغطية متواصلة
إسرائيل تهاجم منصات إطلاق صواريخ في وسط إيران• كاتس يؤكد: اغتيال قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني بشقة بقلب مدينة قم • بعد أسبوع من اغتيال سلفه: إسرائيل تقتل قائد المسيرات بالحرس الثوري
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اليوم التاسع من حرب إسرائيل وايران، اليوم 625 من الحرب في غزة: إطلاق خمسة صواريخ الليلة (السبت) من إيران، وسقطت شظايا اعتراضية على سطح مبنى في وسط المدينة، ولم تقع إصابات نتيجة إطلاق النار. وأكد وزير الأمن يسرائيل كاتس أن "قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني قُتِل في شقة بقلب مدينة قم".
إيران: "430 قتيلاً منذ بدء الحرب مع إسرائيل"
أفادت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية بمقتل ما لا يقل عن 430 شخصاً في هجمات في إيران منذ بدء العملية الإسرائيلية. ووفقاً للتقرير، الذي نقلاً عن وزارة الصحة الإيرانية، أصيب حوالي 3500 شخص.
تقرير قبرصي: مشتبه به بالإرهاب - عضو في الحرس الثوري خطط لـ"هجوم فوري"
أفاد تقرير في قبرص بأن الرجل الذي أُلقي القبض عليه للاشتباه في تورطه بالإرهاب والتجسس "يُزعم أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني". وبحسب التقرير، تلقت الشرطة المحلية "معلومات سرية وموثوقة للغاية من وكالة أجنبية" تفيد بأن المشتبه به كان يخطط أيضًا لهجوم "فوري". كما أُفيد بأنه يسكن في شقة بالقرب من قواعد عسكرية بريطانية في الجزيرة، وأنه شوهد يتجول في منطقتهم حاملاً كاميرا كبيرة وعدسة تكبير وثلاثة هواتف محمولة.
تقرير: مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن العالم النووي إيسار طبطبائي كمشة قُتل مع زوجته في هجوم إسرائيلي على منزله.
الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة في جنوب النقب، واعتراض طائرات في غور الاردن وإيلات
أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه جرت محاولات لاعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من إيران في جنوب النقب، وتم رصد سقوطها في منطقة مفتوحة. كما أُفيد بأن سلاح الجو سيعترض طائرات مسيرة إضافية في منطقتي غور الاردن وإيلات.
إطلاق نحو ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل في الهجوم الأخير
الجيش الإسرائيلي يؤكد: هاجم سلاح الجو موقعًا نوويًا في أصفهان ليلًا
الجيش الإسرائيلي: "هاجمت حوالي 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية في إيران ليلًا باستخدام حوالي 150 من الذخيرة. وفي إطار موجة الهجمات، هاجمت مقاتلات سلاح الجو مجددًا الموقع النووي في أصفهان، الذي تعرض للهجوم في اليوم الأول من العملية. يخضع الموقع حاليًا لعملية تحويل اليورانيوم، وهي المرحلة التي تلي تخصيب اليورانيوم في عملية إنشاء نواة سلاح نووي. كما تعرض موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي داخل مجمع الموقع للهجوم، إلى جانب أهداف عسكرية إضافية للنظام الإيراني في منطقة أصفهان."
طائرة مسيرة تصيب مبنى من طابقين في بيسان، دون وقوع إصابات.
أصابت طائرة مسيرة أُطلقت من إيران مبنى من طابقين في مدينة بيسان شمال إسرائيل، وأفادت نجمة داوود الحمراء بأنه لم تقع إصابات. وأفاد رجال الإطفاء والإنقاذ أن فرق الإطفاء تعمل في موقع الحادث وتعمل على قطع مصادر الطاقة.
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يعلن مقتل خمسة من عناصره في غارات إسرائيلية اليوم في خرم آباد
على بعد حوالي ألف كيلومتر من إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يؤكد - تم اغتيال قائد وحدة نقل الأسلحة في فيلق القدس
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد: مقتل سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في فيلق القدس الإيراني في شقة بقلب مدينة قم.
علي شمخاني في أول تصريح له منذ إصابته في محاولة الاغتيال: "قدري أن أبقى مصابًا، ولذلك سأظل سببًا لعداء العدو. أنا مستعد للتضحية بنفسي مئة مرة من أجل إيران
بعد أسبوع من اغتيال سلفه، هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي أمين فور جوداكي، قائد السرب الثاني للطائرات المسيرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مقتله. وفي إطار دوره، دفع أمين فور جوداكي لإطلاق مئات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، انطلاقًا من منطقة الأهواز جنوب غرب إيران
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية، وأشار إلى محادثاته مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، على خلفية فشل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني حتى الآن. وخلال المقابلة، أعرب عراقجي، من بين أمور أخرى، عن استيائه من الولايات المتحدة، لأنها، على حد قوله، كانت على علم بخطة إسرائيل لمهاجمة إيران، وذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن تُعقد فيه المحادثات النووية بعد يومين
تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع على سطح مبنى في مركز البلاد جراء شطايا صاروخ وتم إخلاء السكان
تم إطلاق حوالي خمسة صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل
حريق اندلع على سطح مبنى في وسط إسرائيل نتيجة سقوط أجزاء من صاروخ اعتراضي، ولا إصابات