الفصائل الفلسطينية تهدد "لن نرحم عصابة أبو شباب الخائن"، وأبو شباب "ستكون تضحيات وسفك دماء"

قد يعجبك أيضًا -

أصدرت "غرفة العمليات المشتركة" للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تهديدا مشتركا بالقتل ضد ميلشيا ياسر أبو شباب ، وأكدت على أن "أبو شباب وجماعته يستحقون الإعدام" وقالت في بيانها: "إن المرتزق الخائن ياسر أبو الشباب وعصابته جماعة انحرفت عن نهج وطننا". وأضافت في البيان: "لن نرحم أبو الشباب الخائن وعصابته وكل من سار على نهجهم في مساعدة إسرائيل".

وعلى صعيد متصل أجرى ياسر أبو شباب اليوم مقابلة مع هيئة البث الرسمية بالعربية "مكان" تحدث فيه عن تنظيمه، وعن مهلة العشرة أيام التي أصدرتها حماس الى ياسر أبو شباب حتى يسلم نفسه، وقال: "بدلًا من أن تُصدر حماس أوامر اعتقال، عليها أن تُحاكم مرتكبي جريمة السابع من أكتوبر. إنهم سبب معاناة الشعب الفلسطيني، واضطهاد المدنيين، وقتل الأبرياء. عليهم أن يُحاكموا أنفسهم، لا غيرهم".

وأضاف :" بالنسبة لي، لم يُحرك تهديدهم ومحاكمتهم الفارغة ساكنًا. حماس مجرد وهم، بالون مُنتفخ. حماس تُقاتل من أجل بقائها، وهي مُتجهة نحو صفقة تُمثل آخر طريق لإنهاء وجودها، ونهاية المنظمة معنويًا وجسديًا. من الناحية المادية، سأُلاحقهم".

وقال أبو شباب الذي يحصل على سلاح من إسرائيل بهدف العمل ضد حماس،إن عناصره شباب فلسطينيون من قطاع غزة لا ينتمون إلى أي تيار سياسي أو تنظيمي. وقال إنهم "ذاقوا ظلم مارسته حماس عليهم" وإنهم "سيكونون سندا لشعبهم في مواجهة الظلم".

وتحدث أبو شباب مؤكدا أنهم "يمتلكون عناصر وجيش ويجرون تدريبات ميدانية" ويعتقد أبو شباب أنه "سيكون تضحيات وسفك دماء. سندفع الثمن لتحرير شعبنا". وأكد أبو شباب: "لا مانع من المواجهة المباشرة مع حماس، ولا مانع من الحرب الأهلية مهما كلف الأمر".

وأكد ياسر أبو شباب أن منظمته تتلقى دعمًا لوجستيًا وماليًا من عدة مصادر، لكنه امتنع عن ذكر أي أسماء. وأوضح أن منظمته تعمل في جنوب قطاع غزة، وخاصة في رفح، وتقع في منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي. نتحرك بسهولة بالغة في رفح، لكن هناك مناطق أخرى في جنوب قطاع غزة نتحرك فيها بحذر. دخلنا خان يونس ومستشفى ناصر - اللذان كانا تحت سيطرة حماس سابقًا - ولم يكن لدينا نفس الأمن في هذه المناطق كما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. دخلنا هذه المناطق ونفذنا عمليات تفوق المتوقع".

وحين سئل أبو شباب عما إذا كانت منظمته تُنسق تحركاتها داخل قطاع غزة، فأجاب بالإيجاب: "طالما أن الهدف هو المساعدة والدعم لا أكثر، فنحن نقوم بمهام معينة، ونُبلغهم فقط لا أكثر، فنحن ننفذ العملية العسكرية".

زعم أبو شباب أنه بعد رحيل حماس عن السلطة، ستتولى القوى الشعبية زمام الأمور في المرحلة التالية. ولفت أبو شباب إلى عدم وجود أي خلاف بين حركته والسلطة الفلسطينية: "هناك تنسيق معهم بعيدًا عن الأضواء، تنسيق إداري حول أهداف محددة، وليس تنسيقًا عسكريًا، والسلطة الفلسطينية لا علاقة لها بتسليح منظمة القوى الشعبية أو تقديم الدعم لها، التنسيق إداري فقط".

فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، أوضح أبو شباب أن رؤيته ستكون عقلانية: "أفكر في كيفية نمو المجتمع الفلسطيني، وكيف سأخرجه من الظلمات إلى النور، بعقلانية لا بالسلاح. ستكون هناك اتصالات مع عدة دول في المنطقة، وسيرى الناس الفرق بين فترة حماس، عندما كانت غزة تحت القمع، وفترة خروج غزة إلى النور".