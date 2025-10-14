نوعا أرغماني تجتمع مع شريك حياتها بعد عودته من أسر حماس

العائدة من الأسر نوعا أرغماني نشرت اليوم (الثلاثاء) منشورًا على شبكات التواصل الاجتماعي بعد لقائها مع شريك حياتها، أفيناتان أور، الذي أُطلق سراحه أمس من أسر حماس.

وكتبت نوعا "سنتان. سنتان مرتا منذ اللحظة الأخيرة التي رأيت فيها أفينتان حبيب قلبي. سنتان مرتا منذ اللحظة التي اختطفنا فيها إرهابيون، وضعوني على دراجة نارية وفصلوني عن أفينتان أمام أعين العالم كله. من تلك اللحظة بدأنا رحلاتنا بشكل منفصل"

"كنت في الأسر مع أطفال ونساء وكبار في السن، بينما كان أفينتان طوال الوقت وحده. كنت في معظم الوقت محتجزة داخل بيوت، بينما أفينتان كان فقط في الأنفاق. نشرت حماس فيديوهات وإشارات حياة لي، بينما بالنسبة لأفينتان لم تكن هناك أي معلومات على الإطلاق. كنت 246 يوماً في أسر حماس، بينما أفينتان كان 738 يوماً. عدت من خلال تحرير، وأما أفينتان فعاد في صفقة."

"لكن كلينا، رغم كل الاحتمالات، عدنا إلى البيت واتحدنا من جديد! لا أستطيع أن أصف بالكلمات مدى المشاعر التي شعرت بها عندما رأيته لأول مرة بعد كل هذا الوقت. كل واحد منا رأى الموت أمام عينيه في العديد من الفرص، ومع ذلك، بعد عامين من الفراق، نحن أخيرًا نخطو خطوتنا الأولى معًا في دولة إسرائيل."

"أخيرًا نحن الاثنان نستطيع أن نبدأ إعادة التأهيل معن، إعادة التأهيل لا تزال طويلة، ولم ننجح بعد حقًا في استيعاب ما حدث هنا في السنتين الماضيتين، لكننا انتصرنا. انتصرنا في حربنا الشخصية وفي حرب العالم كله الذي حارب معنا للوصول إلى هذه اللحظة، وها قد حان الوقت لنبدأ رحلتنا المشتركة معًا"، كتبت نواع.

"أريد أن أقدم شكري الكبير أولاً للجنود وقوات الأمن الذين يقاتلون منذ فترة طويلة ويخاطرون بحياتهم من أجلنا كل يوم. شكراً للعائلة، للأصدقاء، ولكل من أوصل صوتنا في الوقت الذي لم نتمكن فيه من التحدث. إلى كل شعب إسرائيل وإلى العالم كله الذي احتضننا، ولكل الأشخاص الرائعين الذين دعمونا في الأوقات الصعبة ولم يفقدوا الأمل أبداً طوال هذه الفترة الطويلة، وللحكومة الأمريكية التي فتحت لي الباب وكانت دائماً هناك للاستماع."

"خاصة للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الذين وقفوا إلى جانبنا من أجل إعادة أفينتان وجميع المخطوفين وساعدونا في التغلب على الظلام."

وقّعت بكلمات: "لن ننسى للحظة واحدة القتلى والمغدورين، ولن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع المفقودين إلى الوطن لدفن لائق في إسرائيل. شكرًا، شكرًا، شكرًا! هذا لم يكن ليحدث أبدًا بدونكم."