إصابة السفير الايراني لدى لبنان في انفجار أجهزة اتصال حزب الله

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، أن سفير إيران في لبنان مجتبى أماني أصيب جراء انفجار جهاز الاتصال خلال الانفجارات الغامضة التي تشهدها البلاد. وذكرت قناة الميادين اللبنانية أن أماني نُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج – إلا أن إصابته ليست خطيرة. وقالت السفارة الإيرانية في لبنان: إن “السفير تعرض لإصابة سطحية وحالته العامة جيدة”.

أفاد مصدر أمني لوسائل الإعلام أن أكثر من 2000 عضو في منظمة حزب الله ، بينهم مقاتلون ومسعفون، أصيبوا بجروح خطيرة اليوم عندما انفجرت أجهزة الاتصال البيجر التي كانوا يستخدمونها. كما أفادت التقارير أن مسؤولاً في حزب الله، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن الانفجارات كانت "أكبر خرق أمني" تعرضت له الجماعة خلال ما يقرب من عام من الحرب مع إسرائيل.

كما طلب مركز عمليات الأزمات في لبنان، التابع لوزارة الصحة، من جميع العاملين في المجال الطبي الاتصال بالمستشفيات المخصصة لهم للمساعدة في التعامل مع العدد الهائل من المصابين الذين يصلون لتلقي العلاج العاجل. وصدرت تعليمات للعاملين في مجال الرعاية الصحية - وكذلك جميع المواطنين اللبنانيين - بعدم استخدام أجهزة الاتصال.