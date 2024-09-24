مسؤول سياسي لـ i24NEWS: "سنواصل مهاجمة حزب الله حتى يرفعوا العلم الأبيض"

تطرق المراسل السياسي لقناة i24NEWS بالعبرية، مساء اليوم الى تصريحات مسؤول سياسي إسرائيل حول مواصلة الهجمات الإسرائيلية في لبنان ضد حزب الله.

وأضاف: "إن استراتيجية إسرائيل هي تغيير ميزان القوى في الشمال – تدمير الصواريخ وغيرها من الوسائل، مما يلحق ضرراً كبيراً بقدرات حزب الله. عندما يكون لإسرائيل هدفان: الأول هو تعزيز الردع أمام حزب الله بطريقة تسمح بإعادة السكان إلى منازلهم. والهدف الآخر من خلال ذلك هو ردع المحور الإيراني برمته، وإذا لم يفهم حزب الله حتى الآن، فهناك أمور أخرى وسيفهمها لاحقاً". وأشار المصدر أيضًا إلى أن "نتنياهو يطرح الأفكار على الطاولة ويدفع للترويج لها. وما رأيناه في الأيام القليلة الماضية، من بين أمور أخرى، هو نتيجة الأفكار التي طرحها نتنياهو ليتم فحصها".

بخصوص التسوية السياسية ، فإنه بالنسبة لهذا المصدر، هذا أمر يعمل عليه الأميركيون منذ عشرة أشهر، وإسرائيل لا تبني عليه الآن. بالنسبة لإسرائيل، فإن الهجمات سوف تستمر حتى يرفع حزب الله العلم الأبيض. أما بالنسبة للتعاون مع الولايات المتحدة، فهناك تحديثات منتظمة بين الطرفين من حيث المعلومات والخطط. ويشار إلى أنه تم هذا الأسبوع إبلاغ الولايات المتحدة بسلسلة أخرى من العمليات التي تخطط لها إسرائيل.