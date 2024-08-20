إسرائيل تعلن استعادة جثامين ستة مختطفين إسرائيليين من غزة

أعلن كيبوتس نير عوز جنوب إسرائيل اليوم عن مقتل المختطف إبراهام موندر (79 عاما) في الأسر في غزة، وبعد ذلك أعلن الكيبوتس عن استعادة جثامين المختطفين (يورام ميتسجر، وحاييم بيري) من غزة، وبعدها أعلن كيبوتس نيريم عن استعادة جثامين المختطفين (يجيف يوخستاب وناداف بوبلويل).

وقبل حوالي شهرين ونصف أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة ميتسجر وبيري وبوبلويل، وكذلك وفاة عميرام كوبر، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأربعة كانوا معًا وقُتلوا قبل بضعة أشهر في خان يونس. وبينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في المنطقة، أعلن الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي عن مقتل دانزيج وبوخستاب، وفي حالتهما أفادت التقارير أيضًا أنهما قُتلا قبل بضعة أشهر في خان يونس. وقالت عائلة موندر اليوم إن آخر علامة حياة له حصلت عليها في شهر أيار/يناير، ويقوم الجيش الإسرائيلي الآن بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاته

وعثر على الجثامين الليلة بعد مطابقة المعلومات التي تم الحصول عليها من الشاباك والاستخبارات العسكرية ووصلت القوات الى المكان المحدد، وقادت العملية الوحدة 98 بمشاركة قوات المظليين، ووحدة يهلام والوحدة 75 بالتعاون مع الشاباك. وبعد عملية تشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وطاقم المختطفين في جهاز القوة العامة، والمسؤول عن مرافقة عائلات المختطفين، والذي بدوره أبلغ العائلات الخبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يكن قتال في النفق الذي تم منه تخليص الجثامين وأضافوا بأن القوات تبحث عن جثامين لمختطفين آخرين . وقال الجيش "لن نستسلم، سنواصل التمشيط والاستخراج" وتابع "الجيش الإسرائيلي والشاباك يواصلون هذه الساعة بتحريك كل الجهود العملياتية والاستخباراتية لتحقيق المهمة الوطنية العليا وإعادة جميع المختطفين والمختطفات".