الرئيس القبرصي يرد على تهديدات حسن نصرالله :"لسنا جزءا من المشكلة، نحن جزء من الحل"

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس مساء اليوم إن "جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في الأعمال العدائية" وأشار إلى أن بلاده "جزء من الحل وليس المشكلة".

وقال رئيس الجمهورية في تصريحاته للصحافيين على هامش حفل تخريج جامعة قبرص، عندما طلب منه الإشارة إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله اليوم والتهديدات التي أطلقها ضد قبرص، : "لقد قرأت التصريحات التي تم الإدلاء بها. ما يجب أن أجيب عليه هو أن جمهورية قبرص ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الأعمال العدائية".

وأضاف :"جمهورية قبرص ليست جزءا من المشكلة. جمهورية قبرص هي جزء من الحل. وهذا الدور الذي نقوم به، كما يتجلى، على سبيل المثال، من خلال الممر الإنساني، معترف به ليس فقط من قبل العالم العربي، ولكن أيضا من قبل المجتمع الدولي بأكمله، أكرر، قبرص، بلدنا، ليست متورطة بأي شكل من الأشكال وليست جزءًا من المشكلة، بل على العكس من ذلك، من خلال الإجراءات الملموسة، نثبت أننا جزء من الحل".

وردا على سؤال هل لا تزال هناك قناة اتصال، سواء مع حزب الله أو مع الحكومة اللبنانية، قال رئيس الجمهورية: "طبعا هناك قناة اتصال مع كل من الحكومة اللبنانية والحكومة في إيران. هناك هي قناة اتصال في القناة الدبلوماسية".

وعندما سئل عما إذا كان قلقا من تصريحات حسن نصر الله، قال رئيس الجمهورية: "التصريحات ليست لطيفة، لكنها لا ترد بأي شكل من الأشكال على محاولات تقديم صورة بأن قبرص منخرطة في عمليات عسكرية. لا تحت أي ظرف من الظروف".

وعندما سئل عما إذا كان سيتواصل مع زعماء أجانب حول مواقف رئيس حزب الله هذه، أجاب رئيس الجمهورية: "بالتأكيد عبر القناة الدبلوماسية. لكن، أكرر، ما تفعله جمهورية قبرص هو علني، إنه أمر علني. ليس في الخفاء، فجمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة".