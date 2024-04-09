تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة: قصف يستهدف رئيس بلدية واعتقال ناطق إعلامي

في تطور جديد ضمن الأحداث الجارية في قطاع غزة، أعلنت السلطات المحلية عن مقتل رئيس بلدية المغازي، حاتم صالح الغمري، جراء قصف استهدف مبنى تابعاً للبلديات في المحافظة الوسطى. وصفت السلطات الحادث بأنه تسبب في وقوع ضحايا مدنيين وأشارت إلى أن القصف لم يكن مسبوقاً بإنذار.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية استهدفت الغمري، موضحاً أنه كان يشغل منصباً رئيسياً في إدارة الطوارئ التابعة لحماس. أشار الجيش في بيانه إلى أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية.

في سياق متصل، تم الإعلان عن اعتقال الناطق الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي"، وهددت الحركة برد على الاعتقال. وقد حمّلت السلطات في غزة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات الهجمات، مطالبةً بالضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية".