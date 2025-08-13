الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا أمنيا لاشتباه بتسريب وثيقة "سور أريحا"

قد يعجبك أيضًا -

بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاً أمنياً عقب تسريب وثيقة "سور أريحا" إلى الصحافة خلال الأيام الأولى للحرب، وذلك كما نشر مساء اليوم (الأربعاء) المحلل القانوني لقناة i24NEWS العبرية، أفشاي غرينتسايغ.

في إطار التحقيق، سيُستجوب عشرات الأفراد في جهاز المخابرات حول تورطهم في التسريب. وقد أحال الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية الاستنتاجات الأولية إلى مكتب النائب العام، ويُطلب الآن من نائب المدعي العام ألون ألتمان، بالاشتراك مع المدعي العام عاميت إسمان، اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق رسمي تحت التحذير.

وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على التفاصيل في حديث مع i24NEWS: "نظرًا لفتح التحقيق بعد قرابة عامين من التسريب، واطلاع عدد كبير جدًا من الأشخاص على الوثيقة، فمن المرجح أن تُغلق القضية دون أي نتيجة".

ويشار إلى أن "سور أريحا" هو الاسم الذي أطلقته المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خطة حماس للغزو البري لإسرائيل، وهي خطة كانت معروفة لقيادة الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن. التسريب للصحافة في الأشهر الأولى من حرب 2023 تسبب بقلق كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وأدى إلى فتح تحقيق أمني في الجيش الإسرائيلي لمعرفة من المسؤول عن التسريب.