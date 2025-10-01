تقرير سعودي: هذا هو موقف الجناح العسكري لحماس من خطة ترامب

أفادت مصادر في حماس صباح اليوم (الأربعاء) لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن قياديين في الحركة توجهوا إلى القيادة في الخارج وطلبوا منهم دراسة الاقتراح بشكل إيجابي من أجل إنهاء الحرب. كما أن هناك دعمًا من قيادة الجناح العسكري لذلك.

إلى جانب ذلك، هناك موقف آخر في صفوف حماس يدعي أن الخطة هي خدعة، وأن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق إنجاز شخصي لرئيسها، دونالد ترامب، من خلال إعادة المخطوفين، لكن الحرب ستستمر بطرق أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الجهات في الجناح العسكري للتنظيم يعارضون الخطة.

أمس نشرنا في i24NEWS أن كلاً في إسرائيل وأيضًا جهات عربية يلاحظون تغيرًا في موقف الجناح العسكري لحماس، وهو تغير يتيح للقيادة السياسية في قطر مجال مناورة أوسع. من الواضح أن الطريق من هنا حتى استنتاج قاطع بأن حماس ستتخلى عن سلاحها لا يزال طويلاً جدًا.

وعلى النقيض من هذا التقرير، قال مسؤول كبير في حماس في وقت سابق اليوم لبي بي سي إن "من المتوقع أن ترفض المنظمة خطة دونالد ترامب للسلام في غزة"، لأنها "تخدم مصالح إسرائيل وتتجاهل مصالح الشعب الفلسطيني"..