تغطية متواصلة|| بعد الاغتيالات في طهران وبيروت: الكابنيت الأمني الإسرائيلي يجتمع اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه لن تكون تغييرات بتعليمات الجبهة الداخلية بعد اغتيال هنية * وتواجد زعيم حركة الجهاد الإسلامي النخالة بنفس البناية
اليوم الـ299 للحرب: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اغتيل في طهران، وهو ما أكدته حماس صباح اليوم. في حين وقعت عملية إطلاق نار أدت الى إصابة إسرائيلي قرب الخليل
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بلينكن: الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق باغتيال هنية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق باغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، ولم تشارك في عملية الاغتيال، قائلا: "إنه أمر لم نكن على علم به أو شاركنا فيه".
مصر تنضم إلى الإدانات: "لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير"
على خلفية اغتيال القياديين البارزين في حماس وحزب الله، إسماعيل هنية وفؤاد شكر، أدانت مصر "سياسة التصعيد الخطيرة التي اتبعتها إسرائيل في اليومين الماضيين"، وحذرت من "إشعال صراع ستكون له عواقب أمنية وخيمة". سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى، وطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة إلى تحمل المسؤولية ووقف التصعيد الخطير في الشرق الأوسط.
نائب الرئيس الإيراني: لا نية لدينا لتصعيد الصراع
نقلت شبكة "العربية" السعودية عن نائب الرئيس الإيراني قوله عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن طهران "ليس لديها أي نية لتصعيد الصراع".
رئيس وزراء قطر يهاجم: كيف تنجح الوساطة إذا اغتال طرف الطرف الآخر؟
أدان رئيس وزراء قطر محمد ال ثاني، اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، قائلا إن "الاغتيالات والتصعيد يثير التساؤل: كيف يمكن إجراء المفاوضات عندما يقتل طرف الشخص الذي يتفاوض معه؟".
تقرير في لبنان عن هجوم إسرائيلي في جنوب البلاد
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوقوع هجوم إسرائيلي بين راميا وبيت ليف في جنوب لبنان
الحرس الثوري: القضاء على هنية سيكون له رد فعل قاس ومؤلم من جبهة المقاومة وخاصة إيران
وفي إشارة ثانية إلى اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، هدد الحرس الثوري بأن "العمل الإرهابي الذي يقوم به النظام الصهيوني الجبان سيكون له رد شديد ومؤلم من جبهة المقاومة، وخاصة إيران".
أردوغان يهاجم بعد القضاء على هنية: "أخي اغتيل"
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشدة بعد اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية: "أدين بشدة الاغتيال الغادر لأخي، إنه عمل حقير يهدف إلى تعطيل القضية الفلسطينية والمقاومة المجيدة في غزة والنضال العادل للفلسطينيين"
الحوثيون ينضمون إلى التهديدات الايرانية: "ننسق الرد ، اغتيال هنية تجاوز كل الخطوط الحمراء"
وانضم عضو المكتب السياسي للحوثيين، حازم الأسد، إلى التهديدات الإيرانية: "هناك تنسيق بشأن الرد. سيكون شاملاً وأكبر بكثير، بحسب حجم الحادثة. القضاء على هنية تجاوز كل الخطوط الحمراء ".
خامنئي يتوعد: "واجبنا الثأر لدماء هنية الذي مات على أرضنا"
هدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن الجمهورية الإسلامية سوف تنتقم من إسرائيل لاغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية. وقال: "من واجب إيران أن تنتقم لدم هنية، لأنه استشهد على أرضنا". وأضاف أن "إسرائيل جلبت على نفسها أشد العقوبات في هذا الهجوم".
بعد اغتيال هنية: تعزيز الإجراءات الأمنية للوفد الإسرائيلي في باريس
أدى اغتيال إسماعيل هنية في طهران، إلى جانب اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، إلى تقييم الوضع بين المسؤولين الأمنيين فيما يتعلق بأمن الوفد الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية ، ورفع الشاباك من الإجراءات الأمنية للوفد، وأضاف الشاباك حراس أمن إضافيين تم إلحاقهم بأعضاء الوفد في القرية الأولمبية وفي منشآت بعيدة عنها، وتم تشديد التعليمات لأعضاء الوفد، وتم تشديد الإجراءات الأمنية.
الأردن: "اغتيال هنية – جريمة ستدفع الى مزيد من التوتر والفوضى"
انضمت وزارة الخارجية الأردنية الى الإدانات العربية، وقالت إن اغتيال إسماعيل هنية "جريمة ستدفع الى مزيد من التوتر والفوضى" في المقابل عبر وزير الخارجية التركي عن تعازيه لحماس على الاغتيال