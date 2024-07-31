تغطية متواصلة|| بعد الاغتيالات في طهران وبيروت: الكابنيت الأمني الإسرائيلي يجتمع اليوم

اليوم الـ299 للحرب: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اغتيل في طهران، وهو ما أكدته حماس صباح اليوم. في حين وقعت عملية إطلاق نار أدت الى إصابة إسرائيلي قرب الخليل

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