أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الليلة الماضية (الجمعة) بنقل طائرات مقاتلة وسفن حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، ردا على تهديدات إيران ووكلائها في غزة ولبنان واليمن بمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة – للانتقام على اغتيال المسؤول الكبير في حركة حماس إسماعيل هنية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وسيرسل الجيش الأمريكي سربًا إضافيًا من الطائرات المقاتلة من طراز F-22، وعددًا غير محدد من الطرادات والمدمرات البحرية الإضافية - القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية - وإذا لزم الأمر، المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية الأرضية.

وللحفاظ وحماية وجود حاملة الطائرات والسفن الحربية المرافقة لها في المنطقة، وجه أوستن أيضًا حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، الموجودة الآن في شرق المحيط الهادئ، للتخفيف عن حاملة الطائرات تيودور روزفلت في الأسبوعين المقبلين، حيث من المقرر أن تعود إلى الوطن. قال مسؤول كبير في البنتاغون إن بعض السفن الموجودة بالفعل في غرب البحر الأبيض المتوسط ستتحرك شرقا، بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية – لتوفير المزيد من الأمن. ولم يذكر البيان موعد وصول الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الإضافية، لكن المسؤولين قالوا يوم الجمعة إن وصول الطائرات الإضافية سيكون مسألة أيام، بينما ستصل التعزيزات البحرية في غضون فترة أطول بقليل.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، ربما يكون هذا أكبر تحرك للقوات الأمريكية إلى المنطقة منذ الأيام الأولى للحرب في غزة، عندما أرسل البنتاغون مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات نحو الشرق الأوسط - في تحذير علني للغاية للجماعات المسلحة في المنطقة لعدم توسيع نطاق القتال.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي لشبكة CNN: "سمعنا المرشد الأعلى بصوت عالٍ وبوضوح أنه ينوي الانتقام لمقتل زعيم حماس في طهران، وأنهم يريدون تنفيذ هجوم آخر على إسرائيل". وأضاف: "لا يمكننا أن نفترض أننا سنكون أيضًا ضحايا لهذا النوع من الهجمات، لذا يجب علينا التأكد من أن لدينا الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة".