ألكسندر (ساشا) تروبانوف، ساغي ديكل حين ويائير هورين الذين تم اختطافهم من نير عوز - سيفرج عنهم غدا

أكدت إسرائيل، اليوم (الجمعة)، أنه سيتم إطلاق سراح المختطفين ألكسندر (ساشا) تروبانوف، وساغي ديكل حين، ويائير هورين، من الأسر غداً، ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين. تم اختطاف الثلاثة من كيبوتس نير عوز في الهجوم الدموي الذي وقع يوم 7 أكتوبر وتم احتجازهم لمدة 497 يومًا. وفي نهاية هذه الدفعة، سيظل 20 من سكان الكيبوتس في الأسر.

ألكسندر ساشا تروبانوف، 29 عاماً، من نير أوز

تم اختطافه من منزل جدته أثناء زيارته للكيبوتس مع شريكه سابير كوهين. تم اختطاف الاثنين مع والدته يلينا وجدته إيرينا. وتم إطلاق سراح النساء الثلاث بموجب صفقة في نوفمبر/تشرين الثاني. وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي مقطعي فيديو له وهو في الأسر

Courtesy of the families

ساغي ديكل حين، 36 سنة من نير أوز

حاول حماية سكان الكيبوتس وعائلته وتم اختطافه. وأنجبت زوجته أفيتال ابنتهما الثالثة بينما كان لا يزال مختطفا لدى حماس، ويبلغ عمرها الآن عاما وشهرين.

Hostage and Missing Families Forum

يائير حورن، 46 عامًا من نير عوز

اختطف مع شقيقه الصغير إيتان حورن الذي جاء لزيارته في منزله. ولا يزال إيتان في الأسر.