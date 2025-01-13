مقتل خمسة جنود إسرائيليين في انهيار مبنى في بيت حانون

صرّح الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين) بسقوط خمسة مقاتلين في انهيار مبنى في بيت حانون، وإصابة ثمانية مقاتلين بجروح خطيرة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المقاتلين كانوا في المبنى الذي وقع فيه الانفجار لسبب لا يزال مجهولا، ولكن من المحتمل أن يكون الحادث عملياتيا يتعلق بانفجار ذخيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

النقيب يائير يعقوب شوشان، 23 عاماً، من معالوت ترشيحا (الجليل شمال)، قائد فصيل في وحدة المشاة التابعة للواء الناحال.

الرقيب ياهف هدار، 20 عاماً، من كفار تابور (في الجليل شمال)، مقاتل في وحدة المشاة التابعة للواء الناحال.

الرقيب غاي كرميئيل، 20 عاماً، من غديرا (جنوب)، مقاتل في وحدة المشاة التابعة للواء الناحال.

الرقيب يوآف بيبر، 19 عاماً، من هرتسليا (الساحلية شمال تل أبيب وسط)، مقاتل في وحدة المشاة التابعة للواء الناحال.

الرقيب افيئيل فايسمان، 20 عاما، من بوريا عيليت (قرب طبريا في الجليل شمال)، مقاتل في وحدة المشاة التابعة للواء الناحال.

وفي أعقاب الحادث الذي وصفه الإعلام العبري بـ "الصعب والكارثي"، أعلنت قنوات التلفزيون الإسرائيلي عن إلغاء عدد من البرامج الليلة.