تقرير: مقتل القيادي في حزب الله إسماعيل الزين بالهجوم الذي استهدف السيارة في بلدة كونين

انباء لبنانية عن مقتل شخص في السيارة التي استهدفتها المسيرة في جنوب لبنان

i24NEWS
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دخان جراء عارة اسرائيلية في جنوب لبنان
دخان جراء عارة اسرائيلية في جنوب لبنان Ayal Margolin/Flash90

أفادت قناة الحدث السعودية أن المستهدف في هجوم المسيرة هو القيادي في حزب الله إسماعيل الزين وهو متخصص في مجالات الاتصالات التابعة للحزب.

تطرقت تقارير لبنانية عن مقتل شخص جراء استهداف مسيرة سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان، ولم يتم الإعلان عن هوية الشخص المستهدف ، ووفقا لقناة الحدث نفذ الهجوم على دفعتين.

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