تقرير: مقتل القيادي في حزب الله إسماعيل الزين بالهجوم الذي استهدف السيارة في بلدة كونين

أفادت قناة الحدث السعودية أن المستهدف في هجوم المسيرة هو القيادي في حزب الله إسماعيل الزين وهو متخصص في مجالات الاتصالات التابعة للحزب.

تطرقت تقارير لبنانية عن مقتل شخص جراء استهداف مسيرة سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان، ولم يتم الإعلان عن هوية الشخص المستهدف ، ووفقا لقناة الحدث نفذ الهجوم على دفعتين.

