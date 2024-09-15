اعتراض صاروخ من اليمن بمنطقة مفتوحة قرب مدينة اللد وسط إسرائيل وسقوط شظايا قرب محطة قطار في موديعين

واستيقظ سكان المركز صباح اليوم (الأحد) حوالي الساعة 6.30 صباحا على أصوات إنذار غير عادية، بعد أشهر طويلة من الهدوء، على الأقل في منطقة المركز.

وبعد دقائق قليلة، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في وسط البلاد، تم رصد إطلاق صاروخ أرض-أرض عبر إلى داخل البلاد من الشرق وسقط في منطقة مفتوحة، لا توجد إصابات". واتضح لاحقا أن الصاروخ سقط في أرض زراعية قرب اللد ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

وفي وقت لاحق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وأصابت شظايا صاروخ اعتراضي محطة قطار فاتي موديعين وألحقت أضرارًا هناك، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما لم يطرأ أي تغيير على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وتجري الدراسة كالمعتاد في منطقة المركز. بالإضافة إلى ذلك، أفادت نجمة داود الحمراء أنه لم يتم تلقي أي مكالمات حول وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. كما أعلنت نجمة داود الحمراء أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة عندما ركضوا نحو منطقة محمية.

وافادت نجمة داود الحمراء أن طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين يقدمون العلاج الطبي وينقلون 5 رجال ونساء إلى المستشفيات في حالة طفيفة بعد إصابتهم وهم في طريقهم إلى منطقة محمية.

ويكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي عن إطلاق ثلاثة صواريخ اعتراضية في محاولة لاعتراض الصاروخ الباليستي (صاروخان من حيتس ’سهم’ وصاروخ من القبة الحديدية).