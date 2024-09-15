اعتراض صاروخ من اليمن بمنطقة مفتوحة قرب مدينة اللد وسط إسرائيل وسقوط شظايا قرب محطة قطار في موديعين

تم تفعيل العديد من الإنذارات هذا الصباح في مناطق واسعة من منطقة وسط إسرائيل • أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن

i24NEWS
i24NEWS
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سقطت شظايا صاروخ اعتراضي على محطة قطار فاتي موديعين، بعد إطلاق صاروخ من اليمن
سقطت شظايا صاروخ اعتراضي على محطة قطار فاتي موديعين، بعد إطلاق صاروخ من اليمنpolice spokeman

واستيقظ سكان المركز صباح اليوم (الأحد) حوالي الساعة 6.30 صباحا على أصوات إنذار غير عادية، بعد أشهر طويلة من الهدوء، على الأقل في منطقة المركز.

وبعد دقائق قليلة، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في وسط البلاد، تم رصد إطلاق صاروخ أرض-أرض عبر إلى داخل البلاد من الشرق وسقط في منطقة مفتوحة، لا توجد إصابات". واتضح لاحقا أن الصاروخ سقط في أرض زراعية قرب اللد ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

Video poster
سقوط صاروخ من اليمن قرب تل أبيب

وفي وقت لاحق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وأصابت شظايا صاروخ اعتراضي محطة قطار فاتي موديعين وألحقت أضرارًا هناك، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما لم يطرأ أي تغيير على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وتجري الدراسة كالمعتاد في منطقة المركز. بالإضافة إلى ذلك، أفادت نجمة داود الحمراء أنه لم يتم تلقي أي مكالمات حول وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. كما أعلنت نجمة داود الحمراء أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة عندما ركضوا نحو منطقة محمية.

وافادت نجمة داود الحمراء أن طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين يقدمون العلاج الطبي وينقلون 5 رجال ونساء إلى المستشفيات في حالة طفيفة بعد إصابتهم وهم في طريقهم إلى منطقة محمية.

ويكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي عن إطلاق ثلاثة صواريخ اعتراضية في محاولة لاعتراض الصاروخ الباليستي (صاروخان من حيتس ’سهم’ وصاروخ من القبة الحديدية).

Israel Police spokesperson
سقطت شظايا صاروخ اعتراضي على محطة قطار فاتي موديعين، بعد إطلاق صاروخ من اليمنIsrael Police spokesperson

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