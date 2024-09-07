تقرير: "الأمريكيون أقل تفاؤلاً بكثير بشأن التوصل إلى اتفاق – ويوجهون اللوم لحماس"

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم (السبت)، أنه بحسب مسؤولين، تواجه إدارة بايدن صعوبات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - وذلك بعد أشهر من العمل المتواصل، الأمر الذي يثير الشكوك داخل البيت الأبيض حول ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تنتهي قبل نهاية ولاية جو بايدن.

وأفيد أيضًا أنه بينما أعرب بايدن وكبار مساعديه باستمرار عن تفاؤلهم وأملهم في أن يتمكنوا في النهاية من دفع الصفقة إلى الأمام، إلا أن "التعقيدات الكبيرة" أدت إلى انخفاض حجم الأمل في الأيام الأخيرة.

وبالتالي، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يشككون بشكل متزايد حول ما إذا كانت حماس وقائدها، يحيى السنوار، يريدون حقًا التوصل إلى اتفاق. وتتهم إدارة بايدن حماس بجعل المفاوضات أكثر صعوبة بعد قتلها لستة مختطفين في غزة مؤخرًا - يصر المسؤولون الأمريكيون، في الوقت الراهن، على أن اللوم الرئيسي في هذا المأزق يقع على عاتق حماس.

ويشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قال أيضا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه من المحتمل أن "حماس لن ترغب أبدا في التوصل إلى اتفاق".

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إلى سؤال عما إذا كان الضغط المضاعف على نتنياهو سيساعد في إغلاق الصفقة، أجاب كبير المسؤولين في الحكومة: "اختار الرئيس طريقه الخاص لتعزيز نتنياهو للوصول إلى اتفاق". بالنسبة لتأخير الأسلحة أو استخدام رافعة ضغط أخرى من الولايات المتحدة على إسرائيل، "ليس واضحًا ما إذا كان هذه الخطوات قادرة على تغيير سلوك الحكومة الذي يشمل أشخاصًا مثل إيتمار بن غفير"، أضاف كبير المسؤولين.