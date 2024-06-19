تقرير: "أستراليا تستجوب ثلاثة مواطنين توجهوا إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر للالتحاق بالجيش الإسرائيلي"

كشفت صحيفة غارديان الأسترالية، الأربعاء، عن قيام السلطات في أستراليا باستجواب ثلاثة مواطنين على الأقل يشتبه في تخطيطهم للسفر إلى إسرائيل بغية الالتحاق في الجيش الإسرائيلي، على خلفية الحرب المندلعة في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الفائت.

وذكرت الصحيفة الأسترالية أنه لم يتم احتجاز المواطنين أو منعهم من السفر، ولكن تم استجوابهم بمزيد من التفصيل حول خطط سفرهم أثناء عمليات التفتيش الجمركي.

وذكر التقرير أن الحكومة الأسترالية حذرت المواطنين الذين يرغبون في الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية من "التفكير بعناية في الوضع القانوني والتأكد من أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية". وقالت مصادر رسمية لصحيفة الغارديان إن القانون الجنائي لا يمنع الأستراليين من "الخدمة في أو مع القوات المسلحة لدولة أجنبية"، ولكن من الضروري التأكد من عدم خرق القانون فيما يتعلق بمختلف البنود.

(Israel Defense Forces via AP, File)

وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية أن "أربعة مواطنين أستراليين سافروا إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، ويشتبه في أن ثلاثة ممن تم التحقيق معهم غادروا أستراليا للخدمة أو محاولة الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقال مصدر مطلع على الأمر لـ"الغارديان" إن حرس الحدود الأسترالي لا يتتبع على وجه التحديد الأشخاص الذين يعتزمون الخدمة في الجيوش الأجنبية، ولكن "يتم فحص جميع التحركات عبر الحدود باستخدام تقنيات موجهة من قبل المخابرات".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في كانبيرا إن الحكومة الأسترالية "تدرك احتمال سفر الأستراليين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمشاركة في الأعمال العدائية". وأضاف المتحدث: "تشجع الحكومة جميع الأستراليين الذين يرغبون في الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية على النظر بعناية في شرعية السفر والتأكد من أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية".