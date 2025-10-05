ادعاءات اوروبية قاسية ضد إسرائيل بعد اعتقال الناشطة غريتا تونبرغ

غريتا تونبيرغ، المحتجزة في إسرائيل، قالت أمس (السبت) لمسؤولي السفارة السويدية إنها تتعرض لمعاملة قاسية في الحجز بإسرائيل. ووفقاً للادعاءات، أجبرها جنود الجيش الإسرائيلي على التقاط صور وهي ترفع الأعلام.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر زار الناشطة في السجن إنها ادعت أنها احتجزت في زنزانة موبوءة ببق الفراش، مع القليل جداً من الطعام والماء. وأفيد"تمكن ممثلو السفارة من مقابلة غريتا. أفادت بأنها تعاني من الجفاف. لم تتلق كميات كافية من الماء والطعام. كما أشارت إلى أنها أصيبت بطفح جلدي تعتقد أنه ناتج عن البق، وتحدثت عن معاملة قاسية وقالت إنها جلست لفترات طويلة على أسطح صلبة".

الناشط التركي أرسين تشيليك، الذي شارك في أسطول صمود، قال أيضًا: "الإسرائيليون سحبوا غريتا [تونبرغ] الصغيرة من شعرها أمام أعيننا، وضربوها وأجبروها على تقبيل علم إسرائيل. فعلوا بها كل ما يمكن تصوره، كتحذير للآخرين".

كما ذُكر، بالأمس تم ترحيل 137 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين الذين شاركوا في أسطول "صمود" إلى غزة، إلى تركيا. وأفادت "وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بعضهم يعرقلون عمدًا عملية الترحيل القانونية ويصرون على البقاء داخل أراضي الدولة. في المقابل، أبدت عدة حكومات أجنبية عدم رغبتها في استقبال رحلات تعيد النشطاء إلى أراضيها".

المُرحَّلون هم مواطنو الولايات المتحدة، إيطاليا، بريطانيا، الأردن، الكويت، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، ماليزيا، البحرين، المغرب، سويسرا، تونس وتركيا.