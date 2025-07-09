"تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق": عرض إسرائيل في قطر | نشر أول

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نشر أول : قدم الوفد الإسرائيلي في قطر اليوم (الأربعاء) مقترحا جديدا يتضمن خرائط لنشر قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال فترة الاتفاق - وتتركز الخرائط في المنطقة من محور موراج جنوبا، حسبما نشر مراسل الشؤون الدبلوماسية في i24NEWS العبرية عميحاي شتاين، ومبعوث i24NEWS إلى الولايات المتحدة يغال رافيد هذا المساء.

عقب تقديم المقترح في الدوحة، صرّح مصدر مطلع لـ i24NEWS بأنه "تم إحراز تقدم كبير في مسار التوصل إلى صفقة تبادل أسرى". وفي الوقت نفسه، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن "هناك احتمالًا كبيرًا جدًا للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".