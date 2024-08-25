كلمة نصر الله: "قررنا أن نهاجم إسرائيل بمفردنا، واخترنا مهاجمة قاعدة جليلوت لقربها من تل أبيب"

على خلفية الهجوم العنيف صباح اليوم (الأحد) في الشمال الذي شنه حزب الله، كرد أولي على اغتيال رئيس أركان التنظيم فؤاد شكر، ألقى الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن نصر الله كلمة شدد خلالها: "ردنا جاء بشكل فردي بعد التشاور مع حلفائنا".

وقال الأمين العام لحزب الله في كلمة له: "نطلق على عمليتنا الواسعة التي جرت اليوم اسم "عملية الـ 40 "، بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل شكر. قررنا أن يكون هدف الهجوم في العمق (في إسرائيل). والقريب من تل أبيب، حرصنا في ردنا على عدم مهاجمة المدنيين، رغم أن العدو هاجم المدنيين في هجومه في الضاحية". وأضاف أيضًا: "إذا أراد الأمريكيون، يمكنهم فرض وقف إطلاق النار على نتنياهو". وأضاف: "لقد قررنا أن نهاجم إسرائيل بمفردنا، كل جانب من المحور سيقرر كيف ومتى يرد. لقد هاجمنا معسكر جليلوت للاستخبارات العسكرية، حيث تعمل الوحدة 8200، التي تنفذ العديد من عمليات الاغتيال. اخترنا الهجوم على قاعدة جليلوت بسبب قربها من تل أبيب، كما اخترنا مهاجمة عدد من المواقع والقواعد في شمال إسرائيل والجولان".

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى الهجوم الذي نفذه، وادعى أن جميع عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل توقفت اليوم.

وجاء في إعلان المنظمة أيضًا أنه "تم الهجوم على مواقع ومنشآت إسرائيلية تمهيدًا لتحليق طائرات بدون طيار مهاجمة نحو الأهداف التي طال انتظارها في عمق الكيان الصهيوني - عندما حلقت هذه الطائرات بدون طيار نحو الأهداف كما هو حدد لها".