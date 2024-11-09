التغطية متواصلة⭕اعتراض صواريخ أطلقت نحو عكا والكريوت والجليل وغارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وسقوط 3 بمناطق مفتوحة، مشيرا إلى أنه رصد 5 صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني.
مع استمرار للمواجهات العنيفة بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من شهر، شهد الجنوب اللبناني، اليوم السبت، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات قبريخا والصوانة ومجدل سلم وبنت جبيل وشقرا وحاروف وخربة سلم وبرج قلاوية والخيام، بالتزامن مع قصف مدفعيّ طال بنت جبيل وبرعشيت ومجدل سلم وعيتا الشعب وأطراف القوزح بيت ليف، فضلاً عن العديسة.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وسقوط 3 بمناطق مفتوحة، مشيرا إلى أنه رصد 5 صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني.
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أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: قطريون يقولون إن مكتب حماس لم يعد يحقق الهدف
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حماس: "التهديد الأميركي بإخراجنا من قطر غير جدي وأعددنا خططاً بديلة"
اعتبرت مصادر في حركة حماس"، أن التسريبات الأميركية بشأن مطالبة قطر بترحيل قيادات الحركة، "واحدة من أدوات الضغط عليهم لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفق شروط إسرائيل"، مشيرة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها الإدارة الأميركية بهذا الخيار".وأكدت عدة مصادر في حماس، أن قيادة الحركة لم تتلق أي طلبات من قطر بهذا الشأن.
ورجحت المصادر أن تكثف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغوطها على الحركة في هذه المرحلة في محاولة منها للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل مغادرتها البيت الأبيض، وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهامه في العشرين من يناير المقبل.
مسؤولون يرجحون: ترامب قد يفرض عقوبات أقسى على إيران
أكد أشخاص مطلعون على الأمر، أن ترامب قد يزيد الضغوط خلال ولايته الثانية، لاسيما بعد الاتهامات الأخيرة التي وجهت لطهران بالضلوع في مخطط لاغتياله.
وفي السياق، أوضح ميك مولروي، أحد كبار المسؤولين في البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى أن "الناس غالباً ما تأخذ مثل تلك الأمور على محمل شخصي (في إشارة إلى محاولة الاغتيال) ما يشي بأن ترامب قد ينتهج سياسة متشددة تجاه الإيرانيين"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة على خطط ترامب وعلى اتصال بمستشاريه الكبار أن فريقه الجديد سيتحرك بسرعة لمحاولة خنق بيع النفط الإيراني، وملاحقة الموانئ الأجنبية والتجار الذين يتعاملون مع طهران.
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