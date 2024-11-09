التغطية متواصلة⭕اعتراض صواريخ أطلقت نحو عكا والكريوت والجليل وغارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

مع استمرار للمواجهات العنيفة بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من شهر، شهد الجنوب اللبناني، اليوم السبت، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات قبريخا والصوانة ومجدل سلم وبنت جبيل وشقرا وحاروف وخربة سلم وبرج قلاوية والخيام، بالتزامن مع قصف مدفعيّ طال بنت جبيل وبرعشيت ومجدل سلم و⁠عيتا الشعب وأطراف القوزح بيت ليف، فضلاً عن العديسة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وسقوط 3 بمناطق مفتوحة، مشيرا إلى أنه رصد 5 صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني.

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