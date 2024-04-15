التغطية مستمرة | تقرير : حوالي نصف الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران فشلت لأسباب فنية
أطلقت إيران ما بين 115 و130 صاروخا باليستيا خلال هجومها على إسرائيل، وتم اعتراض نصفها بنجاح.
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت جورنال إن "حوالي نصف الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران إما تم إطلاقها بشكل غير صحيح أو تحطمت قبل الوصول إلى هدفها".
ووفقا لهؤلاء المسؤولين، أطلقت إيران ما بين 115 و130 صاروخا باليستيا خلال هجومها على إسرائيل، وتم اعتراض نصفها بنجاح. أما الآخرون، كما ذكرنا، فقد فشلوا لأسباب فنية. وقال أحد المسؤولين: "لا يوجد في الحقيقة أي أساس لقدرة إيران الصاروخية الباليستية".
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إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران كشفت وجهها الحقيقي؛ يجب على العالم أن يتخذ الإجراءات اللازمة
قال المبعوث الإسرائيلي جلعاد إردان في جلسة لمجلس الأمن الدولي ليلاً: “لقد تم إزالة القناع الإيراني. لا مزيد من الاختباء ولا مزيد من الخداع. لا مزيد من التهرب من المسؤولية. لقد هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها، علانية وبفخر.
وأضاف: "لقد كشفت إيران، عن وجهها الحقيقي باعتبارها الجهة التي تزعزع استقرار المنطقة والعالم... الآن هو الوقت الذي يتعين فيه على العالم أن يتوقف عن تجاهل جرائم إيران وأن يتخذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف أن “جميع الجماعات التي تهاجم إسرائيل هي مخالب لنفس الأخطبوط الإيراني”، وحث الأعضاء على “فرض جميع العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان”.
https://twitter.com/i/web/status/1779726247494361311
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سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الهجوم تم التخطيط له بعناية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إرافاني أمام نقاش بمجلس الأمن بشأن الهجوم الإيراني إنه "يتوافق مع القانون الدولي، وهو ضروري ومتناسب".
وبحسب إيرافاني، "كان الهجوم يستهدف أهدافًا عسكرية وتم التخطيط له بعناية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين قدر الإمكان".
وأكد السفير الإيراني أن الهجوم جاء ردا على اغتيال مسؤول كبير في الحرس الثوري في دمشق، وقال إنه "في ظل هذه الظروف، لم يكن أمام إيران خيار سوى ممارسة حقها الأساسي وفقا للقانون الدولي. لقد حان الوقت".
الجيش الأمريكي يؤكد أنه اعترض 80 طائرة بدون طيار وستة صواريخ أطلقت من إيران واليمن في هجوم الليلة الماضية
قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن القوات الأمريكية، بدعم من مدمرات القيادة الأمريكية الأوروبية، دمرت أكثر من 80 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه وستة صواريخ باليستية على الأقل استهدفت إسرائيل من إيران واليمن الليلة الماضية.
ويشمل ذلك صاروخًا باليستيًا على منصة الإطلاق وسبع طائرات بدون طيار تم تدميرها على الأرض قبل إطلاقها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع X.
وتمثل ثمانين طائرة بدون طيار ما يقرب من نصف الطائرات بدون طيار البالغ عددها 170 طائرة التي قال الجيش الإسرائيلي إنها أطلقتها إيران على إسرائيل.
https://twitter.com/i/web/status/1779651553789362216
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