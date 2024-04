التغطية مستمرة | تقرير : حوالي نصف الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران فشلت لأسباب فنية

إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران كشفت وجهها الحقيقي؛ يجب على العالم أن يتخذ الإجراءات اللازمة

قال المبعوث الإسرائيلي جلعاد إردان في جلسة لمجلس الأمن الدولي ليلاً: “لقد تم إزالة القناع الإيراني. لا مزيد من الاختباء ولا مزيد من الخداع. لا مزيد من التهرب من المسؤولية. لقد هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها، علانية وبفخر.

وأضاف: "لقد كشفت إيران، عن وجهها الحقيقي باعتبارها الجهة التي تزعزع استقرار المنطقة والعالم... الآن هو الوقت الذي يتعين فيه على العالم أن يتوقف عن تجاهل جرائم إيران وأن يتخذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن “جميع الجماعات التي تهاجم إسرائيل هي مخالب لنفس الأخطبوط الإيراني”، وحث الأعضاء على “فرض جميع العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان”.

