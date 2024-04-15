التغطية مستمرة | تقرير : حوالي نصف الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران فشلت لأسباب فنية

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت جورنال إن "حوالي نصف الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران إما تم إطلاقها بشكل غير صحيح أو تحطمت قبل الوصول إلى هدفها".

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، أطلقت إيران ما بين 115 و130 صاروخا باليستيا خلال هجومها على إسرائيل، وتم اعتراض نصفها بنجاح. أما الآخرون، كما ذكرنا، فقد فشلوا لأسباب فنية. وقال أحد المسؤولين: "لا يوجد في الحقيقة أي أساس لقدرة إيران الصاروخية الباليستية".

لمتابعة آخر تطورات الحرب في إسرائيل في اليوم السابق اضغط هنا