بقوة وبطريقة جديدة: الرد الإسرائيلي المرتقب ضد حماس
مسؤول إسرائيلي يقول لـi24NEWS أن الهدف الآن، بعد مقتل المختطفين الستة، هو ضرب حماس كما لم يتم ضربها من قبل - ولكن بطريقة جديدة" • ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ الخطوة
قال مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS مساء اليوم (الاثنين) إن الهدف الآن، بعد مقتل المختطفين الستة، هو إلحاق الأذى بمنظمة حماس "كما لم يحدث من قبل - وبطريقة جديدة". على ما يبدو، يدور الحديث عن استهدافها اقتصاديا. ليس من الواضح بعد كيف تنوي إسرائيل "معاقبة" حماس - وهم الآن يقومون بصياغة الأفكار لهذه العقوبات.
وفي المناقشة قال وزير الأمن يوآف غالانت: "نحن نتحدث عن أعداد صغيرة ومتزايدة. إن تهيئة الظروف للإفراج يعني أن عليهم أن يتخلوا عن شيء ما - وعلينا أيضًا أن نتخلى عن شيء ما".
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش صرح: "عليهم أن يدفعوا الثمن. يجب أن نأخذ أراض من قطاع غزة مقابل كل مختطف يُقتل". وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير: "حتى اليوم زعمتم أنه لا يجب تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين لأنهم سيقتلون المختطفين. والآن ثبت أنهم قتلوا المختطفين بغض النظر عما نفعله. هذه هي الفرصة لردعهم – أن تدفع حماس الثمن وتدرك أننا لا نتردد”. وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلية كاتس: "أحضروا خططًا تنفيذية".