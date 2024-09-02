قال مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS مساء اليوم (الاثنين) إن الهدف الآن، بعد مقتل المختطفين الستة، هو إلحاق الأذى بمنظمة حماس "كما لم يحدث من قبل - وبطريقة جديدة". على ما يبدو، يدور الحديث عن استهدافها اقتصاديا. ليس من الواضح بعد كيف تنوي إسرائيل "معاقبة" حماس - وهم الآن يقومون بصياغة الأفكار لهذه العقوبات.

وفي المناقشة قال وزير الأمن يوآف غالانت: "نحن نتحدث عن أعداد صغيرة ومتزايدة. إن تهيئة الظروف للإفراج يعني أن عليهم أن يتخلوا عن شيء ما - وعلينا أيضًا أن نتخلى عن شيء ما".

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش صرح: "عليهم أن يدفعوا الثمن. يجب أن نأخذ أراض من قطاع غزة مقابل كل مختطف يُقتل". وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير: "حتى اليوم زعمتم أنه لا يجب تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين لأنهم سيقتلون المختطفين. والآن ثبت أنهم قتلوا المختطفين بغض النظر عما نفعله. هذه هي الفرصة لردعهم – أن تدفع حماس الثمن وتدرك أننا لا نتردد”. وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلية كاتس: "أحضروا خططًا تنفيذية".