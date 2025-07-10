أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التوصل إلى اتفاقات بشأن زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في بيانها أن من بين الخطوات المتفق عليها: زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات الداخلة يوميًا، وفتح عدة معابر إضافية للمساعدات في جنوب وشمال قطاع غزة، واستئناف إمدادات الوقود لاستخدامها من قبل المرافق الإنسانية، حتى المستوى التشغيلي المطلوب