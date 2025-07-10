مسؤول مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: "نأمل أن توافق حماس على الصفقة بعد بعض التعديلات"| تغطية متواصلة
وزير الخارجية الأمريكي يُعلن التوصل إلى اتفاق إطاري مع حماس حول التفاصيل. • سكاي نيوز تُشير إلى تشكيك إسرائيل في إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة
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اليوم 643 من الحرب: صرّح وزير الخارجية الأمريكي روبيو اليوم (الخميس) بأنه وويتكوف متفائلان بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التقارير التي تحدثت عن اتفاقات تم التوصل إليها بشأن زيادة نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة. في الوقت نفسه، نقلت سكاي نيوز عن مسؤول إسرائيلي كبير أن فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تبدو "غير معقولة".
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الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس الذي قال في لقاء مع إذاعة الناس: "السعودية لن تسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، الفلسطينيون هم من سيديرون أرضهم ويسيطرون عليها"
التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعائلات المختطفين الفلسطينيين خلال زيارته لواشنطن. ووفقًا للحاضرين، قال نتنياهو خلال الاجتماع: "جميعهم مرتبطين بالجانب الانساني، ويبدو أن حماس ستحدد هوية المحررين. ليس لدينا أي سيطرة على ذلك".
جدعون ساعر: "إسرائيل جادة في التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعتقد أن ذلك ممكن. أرسلنا وفدًا إلى الدوحة، ونتفاوض هناك منذ خمسة أيام. ووفقًا للخطة، إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، فسنتفاوض على وقف إطلاق نار دائم"
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زعيم الحوثيين يتحدث عن هجمات البحر الأحمر: "قرارنا بحظر الشحن لا يزال ساريًا"
تحدث زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، عن هجمات التنظيم في البحر الأحمر. زعم في خطاب له أن "محاولات جرت هذا الأسبوع لفتح ميناء إيلات. ظنوا أننا سنتجاهلها. العمليات البحرية ضد سفينتين تابعتين لشركات تنتهك الحظر تؤكد موقفنا الثابت - قرار حظر الشحن لم يُوقف أو يُلغَ قط، بل هو ساري المفعول"
مكتب رئيس الوزراء: التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو الليلة الماضية في واشنطن بعائلات المخطوفين. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن قضية المخطوفين طُرحت باستفاضة خلال اجتماعاته مع الرئيس ترامب وفريقه
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن: "لدينا أمل - لقد اتفقوا على إطار الشروط، وعلينا أن نرى كيفية تطبيقها. أعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى، لكننا ندرك أن هناك صعوبات لا تزال قائمة، بما في ذلك عدم رغبة حماس في نزع سلاحها "
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التوصل إلى اتفاقات بشأن زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في بيانها أن من بين الخطوات المتفق عليها: زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات الداخلة يوميًا، وفتح عدة معابر إضافية للمساعدات في جنوب وشمال قطاع غزة، واستئناف إمدادات الوقود لاستخدامها من قبل المرافق الإنسانية، حتى المستوى التشغيلي المطلوب
توصل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى اتفاق يسمح بزيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، بما في ذلك زيادة كبيرة في كمية الإمدادات اليومية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثات. وأفادت التقارير أن الاتفاق، الذي توسطت فيه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، سيسمح أيضًا بإعادة فتح عدة طرق للمساعدات.
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نقلت صحيفة الحدث السعودية عن مصدر فلسطيني: "أبدت إسرائيل مرونةً بشأن عدد الشاحنات التي ستسمح لها بدخول غزة، حوالي 500 شاحنة يوميًا. وعرضت إسرائيل مواصلة توزيع المساعدات عبر شركة أمريكية خاصة خلال وقف إطلاق النار. وتطالب حماس بانسحاب إسرائيل من غزة إلى خطوط 2 مارس (نهاية آخر وقف لإطلاق النار بين الجانبين). وتُقدم تنازلات للتوصل إلى اتفاق شامل في غزة".
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سكاي نيوز: تُشكك إسرائيل في إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وتشير التقديرات إلى أن الطرفين سيتمكنان خلال الأسبوعين المقبلين من التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفًا للأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، سيواصلان خلالها التفاوض على تسوية دائمة. على أي حال، يبدو من غير المرجح التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل.
يواصل لواء غولاني عملياته في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتعاون مع مقاتلي يهلام، عثروا على طريق تحت الأرض في منطقة خان يونس، بطول حوالي 500 متر وعمق حوالي 13 مترًا، ودمروه.
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