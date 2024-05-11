تقرير| مقابل وقف اجتياح رفح: واشنطن تعرض تحديد "موقع قادة حماس"

جاء في صحيفة "واشنطن بوست" السبت أن واشنطن عرضت على إسرائيل تقديم معلومات استخباراتية حساسة لمساعدتها على تحديد موقع قادة حماس والعثور على الأنفاق مقابل التراجع عن عملية عسكرية واسعة في رفح. وبحسب التقرير فقد عرض المسؤولون الأميركيون أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء.

وأوضح المسؤولون الأميركيون للجانب الإسرائيلي أنه من غير الممكن نقل الفلسطينيين إلى مكان قاحل وأنه يتوجب على إسرائيل أن توفر البنية التحتية الأساسية لصالح النازحين المحمولين على مغادرة رفح.

ووفقا للنشر في سكاي نيوز فقد جاءت العروض خلال المفاوضات التي جرت طيلة الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الإسرائيليين في القاهرة حول نطاق العملية في رفح.

فاجأ نتنياهو الوسطاء حين أعلن الإثنين الماضي عقب اجتماع لمجلس الحرب الوزاري رفض المقترح المصري والمضي في عملية في رفح بهدف القضاء على ما تبقى من كتائب لحماس وتفعيل مزيد من الضغط على حماس في محور المحادثات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بشروط معقولة.

وشهد اليوم السبت توغلا إسرائيليا في جباليا وسمعت أصوات التفجيرات في مدن الساحل الإسرائيلية عقب تجدد إطلاق الصواريخ على إسرائيل من مواقع سبق أن أعلن الجيش انتهاءه من دحر الفصائل الفلسطينية فيها.