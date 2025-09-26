جنود ينصبون مكبرات صوت في منطقة خطرة بغزة قبيل خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

نشر أول: طُلب من جنود الاحتياط هذا الصباح (الجمعة) وضع مكبرات الصوت استعدادًا لخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، وذلك في منطقة خطرة في قطاع غزة. جندي احتياط شارك في العملية قال لـ i24NEWS: "إحدى أخطر المهام التي قمت بها في حياتي، لم يخبرونا ما الهدف الحقيقي."

على خلفية الاستعدادات لخطاب رئيس الوزراء في الأمم المتحدة والتوجه لسكان غزة - يشهد جنود الاحتياط الذين تحدثوا مع قناة i24NEWS أنه بالفعل في الساعات الأولى من الصباح تلقوا المهمة لإدخال مكبرات الصوت إلى عمق المنطقة، في نقاط توجد فيها احتكاكات عالية مع السكان الغزيين.

أحد المقاتلين روى: "أيقظونا في الصباح لمهمة لمرافقة شاحنات مزودة بمكبرات صوت. لم نعرف السبب الحقيقي، فقط قالوا لنا إن ذلك لتحريك السكان. طلبوا أن يكون الأمر بالقرب من السكان قدر الإمكان." في الواقع، الدخول إلى نقطة قريبة من السكان يتطلب مرافقة دبابات وقذائف. "هذه مخاطرة بالنفس. فعلاً خاطرت بحياتي، كانت من أخطر المهام التي نفذتها."

جاء في بيان من حركة "ايما عارا"(أم يقظة): "نتنياهو، إذا قُتل جندي واحد في هذا الجنون – هل يبدو لك ذلك منطقيًا؟ إلى متى ستستخدم أبناءنا من أجل حملتك الشخصية؟ إنهم ليسوا مجرد ممثلين إضافيين في المشهد الحربي الخاص بك. إنهم ليسوا ديكورًا في عرضك المهووس. إنهم مقاتلون – أولًا وقبل كل شيء بشر – أنهكوا تمامًا في حرب بلا أفق. وها أنتَ، مرة أخرى، أظهرت إلى أي مدى أرواحهم لا تهمك. نحن نناشد ونطالب رئيس الأركان وأيضًا قائد المنطقة الجنوبية: المسؤولية عن حياة المقاتلين بين أيديكم. لا يجوز أن تتيحوا لهذا الجنون أن يستمرّ."