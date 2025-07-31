ويتكوف يصل إسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة | جميع التحديثات
بعد عدة أشهر من قتال عنيف، أخرج الجيش الإسرائيلي الفرقة 98 من شمال القطاع، وهي الآن "تستعد لمهام إضافية" • خلال هذه الفترة، عمل المقاتلون في خان يونس، الشجاعية والزيتون • تحديثات اليوم 664 للحرب
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اليوم هو اليوم الـ664 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن الفرقة 98 أنهت نشاطها في شمال قطاع غزة بعد قتال عنيف استمر عدة أشهر في خانيونس، الشجاعية والزيتون. الحوثيون يهددون السعودية والإمارات: "لا أمن ولا حصانة لأولئك الذين يخدمون نتنياهو".
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أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه، وفقًا للخطة العملياتية وجدول القتال، أنهت الفرقة 98 عملياتها في شمال قطاع غزة بعد أشهر من القتال العنيف في خان يونس والشجاعية والزيتون.
الحوثيون يهددون السعودية والإمارات: "صواريخنا موجهة للعدو الصهيوني، لكن أعيننا لا تغفل عن مؤامرات أبوظبي والرياض. أي عمل لصالحهم داخل البلاد (اليمن) سيُقابل بضربات قاصمة. لا أمن ولا حصانة لمن يخدم نتنياهو"
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