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اليوم هو اليوم الـ664 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن الفرقة 98 أنهت نشاطها في شمال قطاع غزة بعد قتال عنيف استمر عدة أشهر في خانيونس، الشجاعية والزيتون. الحوثيون يهددون السعودية والإمارات: "لا أمن ولا حصانة لأولئك الذين يخدمون نتنياهو".