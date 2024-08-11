الوزير سموتريش يرد على الانتقادات الأمريكية الشديدة ضده :"اتفاق سيئ ولن يمنعني أي انتقاد عن التصدي له"

رد وزير المالية بتسلئيل سموتريش مساء (موتاش) على الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه الليلة الماضية من البيت الأبيض، بعد أن اتهمه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي والذي قال إنه يقوم "تعريض المختطفين للخطر". مشددا سموتريش مرة أخرى على أن "الحديث عن اتفاق سيئ ولن يمنعه اي انتقاد للتصدي للاتفاق".

وكتب وزير المالية: "أحترم موقف الولايات المتحدة الأمريكية وأشكرها على دعمها لإسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية، لكنني أتوقع منها أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية وموقف مواطني إسرائيل ومسؤوليها المنتخبين في المنطقة. فيما يتعلق بالقرارات التي من شأنها المساس بأمن البلاد".

"ومثلما ترفض الولايات المتحدة الضغوط الدولية للتوصل إلى اتفاق استسلام مع القاعدة وابن لادن، فإن إسرائيل لن تخضع لأي ضغوط خارجية من شأنها الإضرار بأمن إسرائيل".

"اتفاق استسلام للسنوار، الذي يترك معظم المختطفين للموت، ويحرر العديد من القتلة، ويعيد الإرهابيين إلى شمال قطاع غزة، ويتخلى عن الحدود ويسمح لحماس بتهريب الأسلحة واستعادة قوتها من أجل العودة ومهاجمة إسرائيل باعتبارها ذراع إيران هو سيئ لإسرائيل ويهدد أمنها وسنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة، ولن يصرفني أي انتقاد أو هجوم عن الهدف".