محلل عسكري إسرائيلي: القصف تجاه منطقة الناصرة والمروج - ليس رد حزب الله على هجمات الضاحية الجنوبية

سُمعت صفارات الإنذار على نطاق واسع الليلة (الأحد) عند الساعة 01:10 صباحًا في العديد من البلدات في منطقة المروج والعفولة والناصرة ومنطقة حيفا في شمال إسرائيل. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد عشر عمليات إطلاق قذائف وتم اعتراض معظمها، هذا وشرح المحلل العسكري لقناة i24NEWS بالعبرية وموقع "واينت" يوسي يهوشاع عن الحدث وقال.

ويوضح "إسرائيل لا يمكنها قبول حقيقة أن حزب الله يزعم أنه استهدف القاعدة العسكرية رمات دافيد، ويهاجم في جنوب لبنان – لكن الحديث لا يدور عن رده على أحداث الأسبوع المنصرم في الضاحية الجنوبية، إنما توسيع معين في نطاق إطلاق النار".

وتابع "في الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة، تستهدف إسرائيل مناطق غير مأهولة وأهدافا عسكرية. وحتى الآن، هذا ليس رد حزب الله. لا يمكن تقبل حقيقة أن حزب الله أفاد بإطلاق النار على قاعدة رمات ديفيد، وهناك سقوط قذائف واعتراض في المنطقة. إن الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن جنوب لبنان، ولكن هذا في نطاق الدرجات التي حددها وليس أبعد منها".

ويضيف: "في الضربة الأولى، لم يذهب حزب الله بعيداً، فهذا ليس رداً على الضربات التي تلقاها، بل هو توسيع معين لمدى إطلاق النار".