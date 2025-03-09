مسؤول حمساوي: "مستعدون للإفراج عن الجندي المختطف عيدان الكسندر"

علق المسؤول البارز في حركة حماس، طاهر النونو، مساء اليوم (الأحد)، على المحادثات التي تجريها الحركة مع الحكومة الأمريكية. وعلى حد قوله، أبلغت حماس الولايات المتحدة بأنها مستعدة لإطلاق سراح الجندي المختطف عيدان ألكسندر "في إطار المفاوضات لإنهاء الحرب".

وكان المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين، آدم بوهلر، أشار في وقت سابق إلى اللقاء الذي عقده في قطر مع كبار مسؤولي حماس، في إطار مباحثات الإدارة مع حماس بشأن إطلاق سراح المختطفين الأمريكيين. وفي مقابلات مع وسائل إعلام أميركية، ذكر بوهلر أنه حصل على موافقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد اللقاء.

وقال بوهلر أيضًا إنه يتفهم القلق والغضب في إسرائيل. لكنه أضاف: "نحن الولايات المتحدة، ولسنا عملاء لإسرائيل، ولدينا مصالحنا الخاصة".

ووفقا له، "الاجتماع مع الناس، سواء كانوا جيدين أو سيئين، هو جزء من وظيفتي كمبعوث خاص. كنت أعرف أنني سألتقي مع حماس وتحدثنا عن ذلك. عندما تجلس أمام شخص ما وتعرف ما فعله، فمن الصعب عدم التفكير في الأمر".

وتعمل الولايات المتحدة على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وجثامين أربعة مختطفين آخرين يحملون الجنسية الأمريكية، وقال بوهلر: "إن عيدان ألكسندر وأربع جثامين أخرى موجودة هناك وهذا أمر غير مقبول". وتابع :"نحن الأقوى في العالم".

وأشار إلى أن "الاجتماع كان مفيدا للغاية، وهناك أمل في مسألة حماس. لقد قامت إسرائيل بعمل عسكري ممتاز حتى الآن ضد حماس وحزب الله وأعداء آخرين. يمكننا أن نرى في الأفق وقف إطلاق نار طويل الأمد تلقي فيه حماس سلاحها ولا تكون جزءا من الحكم. إنه قريب".

وأضاف بوهلر: "أعتقد أنه يمكن تنفيذ شيء ما في غضون أسابيع. ويمكن التوصل إلى اتفاق يخرج الجميع وليس الأمريكيين فقط".