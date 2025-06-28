التغطية متواصلة| تقرير: الولايات المتحدة ستقدم خطة لغزة "خلال أيام"، والمفاوضات تركز على ثلاث عقبات رئيسة

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كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، أن "الإدارة الأميركية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أساس خطة مبعوثها الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف"، مشيرة إلى أن "المفاوضات تركز على 3 عقبات، حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق".

وقالت المصادر، إن "المفاوضات التي تدور حالياً من خلال الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، تتركز حول العقبات الثلاث الرئيسة التي حالت دون موافقة حماس على خطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل، وهي، وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات، وعودة المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال المنظمات الدولية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل استئناف الحرب في الثاني من مارس/آذار المنصرم.

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