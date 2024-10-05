التغطية متواصلة⭕هرتسي هاليفي: "سنواصل الضغط على حزب الله ونوجه له ضربات إضافية، ولا يجب منحه فترة للتنفس"
قال مصدر أمني لبناني، إن "إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت
قال مصدر أمني لبناني، اليوم السبت،إن "إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذلك بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب لبنان".
وأضاف المصدر أن "الغارة الإسرائيلية أودت بحياة مسؤول في حركة حماس الفلسطينية وزوجته وطفليه، في مخيم للاجئين الفلسطينيين في طرابلس" وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس إن "الغارة قتلت قيادياً في الجناح العسكري للحركة"
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الضربة الجوية على طرابلس.
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وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان التصعيد في المنطقة والمستجدات في لبنان
تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاتصال "بحث التصعيد في المنطقة، والمستجدات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها".
أيرلندا تعتبر الطلب الإسرائيلي نقل جزء من قوات اليونيفيل “فضيحة”
رد الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز بقوة اليوم السبت على الطلب الإسرائيلي "نقل" جزء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، واصفا الطلب بأنه "فاضح". وتنتشر هذه القوة، التي تضم 347 جندياً إيرلندياً من بين قوات حفظ السلام البالغ عددها 10 آلاف جندي، على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وفي بيان شديد اللهجة، ندد هيغينز بما اعتبره تهديدا لقوة حفظ السلام ومطالبة بانسحاب قوات اليونيفيل بأكملها، التي تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة. وشدد الرئيس الأيرلندي على أن هذا الطلب لا يشكل إهانة لأهم مؤسسة عالمية فحسب، بل أيضا للجنود وعائلاتهم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل السلام. وأكدت اليونيفيل أنها تلقت، في 30 أيلول/سبتمبر، طلباً من الجيش الإسرائيلي لانسحاب قوات حفظ السلام من مواقع معينة، تحسباً لعمليات توغل برية محدودة في لبنان. وقد رفضت قوة الأمم المتحدة هذا الطلب بشكل قاطع.
هرتسي هاليفي "سنواصل الضغط على حزب الله ونوجه له ضربات إضافية، ولا يجب منح حزب الله فترة للتنفس"
أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ضرورة مواصلة شن الهجمات على "حزب الله" في لبنان بقوة، دون السماح له بالتقاط أنفاسه.
وقال هاليفي، في جلسة لتقييم الوضع بمقر هيئة الأركان: "يجب مواصلة ممارسة الضغط على حزب الله، وتسديد ضربات إضافية ومتواصلة دون تسهيلات، ودون السماح له بفترة للتنفس".
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع استخباراتية لحزب الله في بيروت
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، إنه نفذ موجة من الغارات الجوية ضد "مواقع استخباراتية لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت" قبل فترة وجيزة.
وخلال الليل، شن الجيش الإسرائيلي غارات عدة في بيروت، زاعماً أنه استهدف "مستودعات أسلحة، وغرف قيادة، وبنية تحتية أخرى".
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أسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم الجمعة، الأنحاء الجنوبية لبنان عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 127 آخرين، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة.
https://x.com/i/web/status/1842592525564940778
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