التغطية متواصلة⭕هرتسي هاليفي: "سنواصل الضغط على حزب الله ونوجه له ضربات إضافية، ولا يجب منحه فترة للتنفس"

قال مصدر أمني لبناني، اليوم السبت،إن "إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذلك بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب لبنان".

وأضاف المصدر أن "الغارة الإسرائيلية أودت بحياة مسؤول في حركة حماس الفلسطينية وزوجته وطفليه، في مخيم للاجئين الفلسطينيين في طرابلس" وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس إن "الغارة قتلت قيادياً في الجناح العسكري للحركة"

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الضربة الجوية على طرابلس.

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