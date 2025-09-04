قد يعجبك أيضًا -

ماذا يجري في السعودية؟ أفاد باروخ يديد، معلق الشؤون العربية في i24NEWS العبرية، أن حماس وافقت مبدئيًا على الخطة الشاملة لإنهاء القتال.

وفقًا للتقارير، الاتصالات تجري في السعودية، حيث يوجد أيضًا بشارة بحبح، المنسق الأمريكي السابق. وانضم إليه حسين الشيخ، نائب أبو مازن، الذي يعمل لمنع هجوم واسع على غزة ويحاول تنسيق خطوات إضافية، وذلك في ظل عدم منح تصاريح دخول لممثلين فلسطينيين إلى نيويورك.

علاوة على ذلك، أفاد الوسيط الأمريكي-الفلسطيني في مقابلة مع العربية أن نقاشًا جرى في واشنطن وفي ختامه تقرر دفع اقتراح واحد ونهائي - الإفراج عن جميع المختطفين مقابل إنهاء الحرب.

ونُقل عنه قوله في هذا السياق: "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي خلال أسبوعين إذا كانت هناك نية حقيقية... وترامب يستطيع الضغط على نتنياهو لإنهائها فوراً". شاهدوا التصريحات:

وبحسب قوله، تم اتخاذ القرار بعد أن لاحظت حماس تغريدة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفهمت أن الأمر يتعلق بموقف رسمي. على إثر ذلك، قررت الحركة إبداء استعداد مبدئي لصفقة شاملة.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن بحبح أشار في المقابلة: "تواصلت مع حماس بشأن الاقتراح الأمريكي للإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب، لكن بدا أن الحركة مترددة بشأن جدية الاقتراح".

عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، رداً على التقارير: "الرئيس الأمريكي ترامب قال: 'أقول لحماس أن تعيد فوراً جميع المختطفين العشرين، ليس 2 أو 5 أو 7 – وسيحدث التغيير بسرعة'."

نحن نقول لرئيس الولايات المتحدة ترامب: حماس وافقت في 18 أغسطس\آب على اقتراح الوسطاء، المبني أساسًا على اقتراح ويتكوف، ونتنياهو لم يرد بعد. كما أبدينا استعدادنا لصفقة شاملة يُفرج بموجبها عن جميع المختطفين مقابل عدد متفق عليه من أسرانا في سجون "الاحتلال"، بحيث يتحقق وقف إطلاق النار وانسحاب "الاحتلال".

نحن نؤكد أن نتنياهو هو العقبة الحقيقية أمام صفقات التبادل ووقف إطلاق النار... وهو يريد حرباً لا نهاية لها".