حادث خطير في قطاع غزة: اصابة خطيرة بعد شجار عنيف بين جنديين إسرائيليين

وقعت ليلة أمس (السبت) حادثة خطيرة في قطاع غزة عندما دخل مقاتلان من كتيبة 931 في لواء ناحال في شجار. وخلال الحادثة العنيفة، قام أحد المقاتلين بضرب الآخر على رأسه بغلاية حديدية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

تم نقل المقاتل إلى مستشفى بيلينسون بواسطة طائرة مروحية. وعلى إثر الحادثة، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية المختصة بالتحقيق، وفي نهايته سيتم إحالة النتائج إلى النيابة العسكرية للمراجعة.

قال الجيش الإسرائيلي إن "مقاتلاً من الكتيبة 931، لواء ناحال، أصيب بجروح خطيرة الليلة الماضية في شمال قطاع غزة. وتم إجلاء المقاتل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إخطار عائلته".