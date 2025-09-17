الجيش الإسرائيلي سيدخل لأول مرة كتيبة حريديم للقتال في غزة

قد يعجبك أيضًا -

كتيبة الحريديم ستدخل للقتال في المناورة في قطاع غزة الشهر القادم - في إطار كتيبة كاملة، هكذا نشر اليوم (الأربعاء) لأول مرة المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية، يانون شالوم يتاح.

العملية التي ستقوم بها الفرقة ستركز في شمال القطاع، حيث سيتكوّن تشكيلة القوات من طاقم القيادة، سرية احتياط ودورة القادة الصغار. مصادر أفادت لقناة i24NEWS أن "الفرقة بدأت بالفعل بالاستعداد للمناورة". وقالت جهات أمنية: "الكتيبة النظامية في القتال توفر أربع كتائب احتياط".