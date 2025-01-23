تغطية متواصلة|| حزب الله: "يجب على إسرائيل إكمال الانسحاب حتى يوم الأحد"
تقرير: إسرائيل طلبت تأجيل الانسحاب من لبنان • اغتيال مسلحين نفذوا عملية في الفندق • إصابة مقاتل إسرائيلي بصورة متوسطة خلال العملية
اليوم الـ 475 للحرب: أفادت تقارير أجنبية أن إسرائيل طلبت اليوم (الخميس) من الولايات المتحدة تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان لفترة غير محددة. في الوقت نفسه، تتواصل العملية العسكرية في جنين – مقاتلوا الجيش الإسرائيلي اغتالوا مسلحين نفذا العملية في الفندق.
يمكنكم الاطلاع على رابط المدونة السابقة في الرابط التالي
مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يشن غارة على مخيم جنين وحظر التجول على أي فلسطيني من دخوله أو الخروج منه
وفي اليوم الماضي، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على عدد من المشتبه بهم في جنوب قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات النار على مسلح كان يقيم في مبنى بالقرب من المقاتلين في رفح
سفارة إسرائيل في روسيا: الدول تعمل على إطلاق سراح مكسيم هاركين ومختطفين اثنين لم يشملهما المرحلة الأولى
أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى ما تردد عن اهتمام إسرائيل بتأجيل موعد الانسحاب من جنوب لبنان. وأضاف: "إن فترة الستين يوما على وشك الانتهاء، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاق. وندعو الجميع، وخاصة المستوى السياسي في لبنان ومن خلال الضغط على الدول الراعية للاتفاق، إللمضي قدماً في الأيام القليلة الماضية وتنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر سنتيمتر" وشددت الرسالة :" إن أي انتهاك سيعتبر انتهاكاً صارخاً وانتهاكاً لسيادة لبنان. سنتابع التطورات ولن نقبل أي مخالفة أو تنازلات"
الجيش الإسرائيلي: دمرت قوات اللواء 300 في جنوب لبنان عشرات مخابئ الأسلحة التي عثر عليها داخل المباني ، بما في ذلك صواريخ وبنادق كلاشينكوف ومئات الصواريخ وقذائف الهاون، بالإضافة إلى مخابئ الأسلحة التي تمت مصادرتها أو تدميرها وكانت موجودة في مواقع حزب الله
تقارير عربية: فرق مصرية وأمريكية وإسرائيلية تعقد اجتماعات حول أمن الحدود المصرية مع غزة والتي يبلغ طولها حوالي 14 كيلومترا، ومن المنتظر أن تعقد الاجتماعات لضمان عدم استخدام الحدود لتهريب الأسلحة كما أفادت الأنباء أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من معبر رفح في نهاية الأسبوع الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار. وتذكر التقارير أن الخطة التي ستناقشها الفرق تتضمن تشكيل أنظمة مراقبة وأجهزة استشعار أرضية على طول الحدود يكون دورها، كما ذكرنا أعلاه، منع عمليات التهريب فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك حفر الأنفاق.
تقرير في لبنان: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان في المنطقة الشرقية إلى "فترة غير محددة". في الوقت نفسه، يضغط الرئيس اللبناني جوزف عون على الأمريكيين والفرنسيين لتسريع انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من أراضي البلاد، بحيث سيتم تنفيذها كما هو مخطط له – مساء الأحد
حواجز إسرائيلية تحول الضفة الغربية إلى سجن ومعازل
الجيش الإسرائيلي: المسلحان اللذان قُتلا الليلة هما محمد نزال وقتيبة شلبي، من سكان قباطية المنتمين إلى حركة الجهاد الإسلامي، اللذين ساعدا في تنفيذ هجوم إطلاق النار في الفندق، الذي قُتل فيه ثلاثة مدنيين إسرائيليين وأصيب ستة آخرون. وخلال العملية أيضًا، تم اعتقال عدد من المسلحين الآخرين لاستجوابهم حول من ساعد منفذي الهجوم. وخلال العملية، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إبلاغ عائلته