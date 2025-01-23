تغطية متواصلة|| حزب الله: "يجب على إسرائيل إكمال الانسحاب حتى يوم الأحد"

اليوم الـ 475 للحرب: أفادت تقارير أجنبية أن إسرائيل طلبت اليوم (الخميس) من الولايات المتحدة تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان لفترة غير محددة. في الوقت نفسه، تتواصل العملية العسكرية في جنين – مقاتلوا الجيش الإسرائيلي اغتالوا مسلحين نفذا العملية في الفندق.

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