الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جراء إطلاق حزب الله سربا من المسيرات تجاه شمال إسرائيل

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الرائد فاليري شابونوف، 33 عامًا من نتانيا، الذي قُتل أمس بقصف طائرة مسيرة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وكان شابونوف ضابط مركبة في الكتيبة 9308، لواء ألون (228).

ويشار الى أن حزب الله أطلق بعد ظهر أمس، سربا من الطائرات المسرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في منطقة الجليل الغربي، وسقطت إحداها في المنطقة التي مكث فيها شابونوف - وأصابته بجروح قاتلة، وتم إعلان وفاته لاحقًا في المستشفى.

هذا وأعلن حزب الله عن مسؤوليته عن عمليات إطلاق سرب المسيرات وقال أنها جاءت "ردًا على الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي شنه الجيش الإسرائيلي باتجاه جنوب لبنان".