التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات في العمق اللبناني وغزة مشتعلة وسط اختلافات عميقة في الحكومة حول اليوم التالي

دوت صفارات الإنذار صباح الخميس في البلدات الحدودية شمال إسرائيل وسط تقارير لبنانية عن هجمات للطائرات المقاتلة الإسرائيلية في العمق اللبناني

سعيد محاجنة, أدهم حبيب الله
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منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية.Ayal Margolin/Flash90

دوت صفارات الإنذار صباح الخميس في البلدات الحدودية شمال إسرائيل وسط تقارير لبنانية عن هجمات للطائرات المقاتلة الإسرائيلية في العمق اللبناني.

شهدت الحدود الشمالية اليوم أكبر هجوم على شمال إسرائيل من قبل حزب الله منذ بدء الصراع المستمر عبر استهداف منطقة الجليل الأسفل. وتبنى حزب الله، في بيان، مسؤوليته عن استهداف قاعدة عسكرية قرب مفرق جولاني غرب طبريا على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية، باستخدام عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال حزب الله إن الهجوم الأخير جاء انتقاما لمقتل مسؤولين في الحزب جراء غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أول أمس في إشارة إلى مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين مكي واثنين من مرافقيه بعد استهداف سيارتهم جنوب صور.

ومستقبل غزة وظروف اليوم التالي يشقان صف الوزراء في حكومة نتنياهو وسط إصرار الأخير على مواصلة السيطرة الإسرائيلية إلى وقت غير محدد وأن لا حديث عن اليوم التالي ما لم يحسم أمر حماس في غزة.

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إسرائيل: حرس الحدود يلقي القبض على 61 مقيمين غير قانونيين من الضفة الغربية في مبنى تجاري بيافا

أسفر بلاغ عن محاولة شخصين أمس الأربعاء سرقة دراجة نارية في تل أبيب إلى وصول حرس الحدود إلى مأوى في مدينة يافا يبيت فيه 61 فلسطينيا من طولكرم دخلوا البلاد بصورة غير قانونية. 

The Israeli Police
اعتقال 61 مقيماً غير قانوني في أحد المباني في يافاThe Israeli Police

ووفقا لبيان الشرطة فقد تبين على إثر التحقيق مع المشتبه بهما بمحاولة سرقة الدراجة أنهما من سكان مدينة طولكرم ودخلا البلاد، بشكل غير قانوني. وقاد الإثنان، بناء على طلب جنود حرس الحدود، إلى المكان الذي يبيتون فيه، واتضح أنه مبنى تجاري مقسم إلى عدة شقق ينامون فيها.

خلال التفتيش الذي نفذه الجنود في المبنى، تم العثور على 61 ساكنًا غير قانوني، من فلسطينيي الضفة الغريبة، ينامون في عدة شقق في طابق تم إعداد الأسرة فيه بطابقين لإيواء المقيمين غير القانونيين.

وتم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم ونقلهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم.

صفارات الإنذار تدوي في ميرون وسط هجوم مدمج شمال إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية شمال إسرائيل

طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله ضربت موقعاً حساساً للقوات الجوية بالقرب من طبريا

مقتل 5 جنود بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة ما يرفع عدد قتلى العملية البرية إلى 274

IDF Spokesperson
سقط في المعركة خمسة جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليينIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس أسماء خمسة من جنوده الذين سقطوا في ظروف مأساوية جراء إطلاق نار صديقة. لقراءة المزيد

إحباط محاولة تنفيذ هجوم بالسكين على رجال شرطة في القدس

Police Spokesperson
السكين الذي حاول المشتبه به استخدامه في طعن قوات الأمن في القدسPolice Spokesperson

أفادت الشرطة الإسرائيلية أن مشتبها به اقترب في ساعات الصباح من اليوم الخميس من مركز شرطة شاليم في القدس الشرقية، وأخرج سكينا وهمّ بطعن قوات الأمن العاملة هناك، قبل تحييده بإطلاق النار عليه. ووصلت قوات إضافية من الشرطة إلى المكان. 

القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 4 "أنظمة جوية بدون طيار" في اليمن

أبلغ الجيش الأميركي أنه دمر أربع "أنظمة جوية بدون طيار" في اليمن، في المنطقة التابعة للحوثيين. القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت في رسالة رسمية على شبكة X إن "تلك الأنظمة شكلت تهديدا فوريا للقوات الأميركية والتحالف والمركبات التجارية في المنطقة".

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