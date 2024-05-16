دوت صفارات الإنذار صباح الخميس في البلدات الحدودية شمال إسرائيل وسط تقارير لبنانية عن هجمات للطائرات المقاتلة الإسرائيلية في العمق اللبناني.

شهدت الحدود الشمالية اليوم أكبر هجوم على شمال إسرائيل من قبل حزب الله منذ بدء الصراع المستمر عبر استهداف منطقة الجليل الأسفل. وتبنى حزب الله، في بيان، مسؤوليته عن استهداف قاعدة عسكرية قرب مفرق جولاني غرب طبريا على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية، باستخدام عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال حزب الله إن الهجوم الأخير جاء انتقاما لمقتل مسؤولين في الحزب جراء غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أول أمس في إشارة إلى مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين مكي واثنين من مرافقيه بعد استهداف سيارتهم جنوب صور.

ومستقبل غزة وظروف اليوم التالي يشقان صف الوزراء في حكومة نتنياهو وسط إصرار الأخير على مواصلة السيطرة الإسرائيلية إلى وقت غير محدد وأن لا حديث عن اليوم التالي ما لم يحسم أمر حماس في غزة.

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