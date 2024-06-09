بعد عملية النصيرات: حماس تعلن مقاطعة الفلسطينيين للمساعدات عبر الرصيف الأميركي المؤقت

على إثر اتهام حماس للولايات المتحدة بتسخير الرصيف العائم لتنفيذ العملية العسكرية الإسرائيلية لتحرير الرهائن الإسرائيليين في مخيم النصيرات المكتظ بالسكان في وضح النهار وسط تكبيدهم أعدادا كبيرة من القتلى تجاوزت المائتي شخص دعت حماس إلى مقاطعة المساعدات التي تصل عبر الميناء الأميركي المؤقت.

وفي الوقت نفسه، نفت إسرائيل والولايات المتحدة أي دور أميركي في العملية التي انطلقت بهدف تحرير رهائن من قلب مخيم النصيرات الذين وصلت للشاباك بشأنهم معلومات استخبارية دقيقة.

وفي كل الأحوال لن يتم تسليم المساعدات عبر الرصيف اليوم بسبب اضطراب البحر.

تعرض الميناء المؤقت إلى عطل كبير تسببت فيه الأمواج العاتية ما أخرجه عن العمل منذ 25 أيار/ مايو ولم يعد جاهزًا للعمل مرة أخرى إلا أمس.

هذا ونفت القيادة المركزية الأميركية ضلوعها في عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في غزة وأكدت في بيان نشرته أمس السبت على منصة أكس بأنه: "لم يتم استخدام مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله، في عملية إنقاذ الرهائن اليوم في غزة".